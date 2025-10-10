Campania, Edmondo Cirielli straccia Roberto Fico: la sentenza-social

Si avvicinano le elezioni regionali in Campania, dove il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli sfiderà quello del campo largo - l'ex presidente della Camera Roberto Fico - per succedere a Vincenzo De Luca. E come sempre Arcadia ha analizzato i dati social dei due duellanti per comprendere chi sia in vantaggio su Facebook e Instagram. Ciò che emerge dallo studio è che nell'ultima settimana di confronto social sono i profili di Edmondo Cirielli a far registrare le performance migliori nella crescita assoluta dei nuovi follower e nel confronto percentuale tra like e follower, così come in quello tra commenti totali e commenti positivi.

Nello specifico, Fico ha registrato un aumento dei followers su Instagram e Facebook rispettivamente di 152 e 226. Cirielli, invece, di 702 e 1116. Stesso discorso anche per la percentuale dei commenti positivi. Il candidato del centrosinistra vanta un incremento del 24,8% per un totale di commenti pari a 3198. Quello del centrodestra del 55% per un totale di commenti pari a 1468. Infine, il dato sulla percentuale di like rispetto alla fanbese. Quelli positivi per il grillino sono del 3%, contando una fanbase pari a 374116. Per Cirielli, invece, equivalgono al 14%, per una fanbase pari a 45783.