Annalisa Corrado, "non hanno capito la potenza". Dove si spinge la Lady Flotilla del Pd

"Aspettiamo che il ministro Tajani venga a riferire in aula per chiarire i contorni dell'operazione: se si tratti solo di riavviare una missione preesistente e come si inserisca nel negoziato. Mi auguro che su questo il governo coinvolga il Parlamento. L'Italia ha sempre avuto un ruolo di primo piano nei progetti internazionali di costruzione di pace e noi non ci tireremo certo indietro", spiega l'eurodeputata dem, aprendo alla possibilità di un sostegno all'invio di militari italiani nella Striscia.

Dei 4 onorevoli italiani imbarcati con i pro-Pal verso Gaza , sicuramente Annalisa Corrado era la meno famosa ed esposta mediaticamente. I suoi compagni di ciurma, da Arturo Scotto a Benedetta Scuderi e Marco Croatti , le hanno rubato spesso e volentieri la ribalta. Ma oggi l'europarlamentare prova a prendersi lo scettro di " Lady Flotilla del Pd " con una intervista su Repubblica in cui prova a sostenere l'insostenibile: cioè che le mobilitazioni hanno portato all'accordo di pace in Medio Oriente.

È un Matteo Salvini battagliero e sarcastico quello che si presenta in collegamento con Dritto e Rovescio, il pro...

Proprio Tajani ha detto che le manifestazioni pro-Gaza in Italia non hanno spostato nulla e che il cessate il fuoco è solo merito di Donald Trump. La Corrado però dissente: "Non so se queste dichiarazioni siano più gravi o più surreali. Intanto loro non hanno avuto alcun ruolo nel piano Trump, se non dar sempre ragione a Trump. Non hanno capito la potenza né l'importanza delle manifestazioni di piazza che hanno scosso il mondo: si deve proprio a queste grandi mobilitazioni se lo scorso 11 settembre, al Parlamento europeo, siamo finalmente riusciti ad approvare la risoluzione che chiede il riconoscimento della Palestina e l'interruzione dell'accordo di associazione Ue-Israele".

"Persino Meloni - prosegue Corrado nella sua singolare ricostruzione - è stata costretta a spostarsi dal no iniziale a un sì condizionato", non ricordando che la posizione di Meloni è sempre stata "Due popoli due Stati" ma che il problema è, semmai, la persistenza di Hamas al potere nella Striscia.