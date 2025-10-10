Dritto e rovescio, Salvini spiana la Albanese: "Sa dove deve andare? E non rompa le p***"

È un Matteo Salvini battagliero e sarcastico quello che si presenta in collegamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e attualità di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio. Nel mirino la sinistra e i suoi continui attacchi alle azioni di governo, compresa Francesca Albanese, diventata più popolare di Elly Schlein come leader d’opposizione. Salvini, in merito agli accordi di pace tra Netanyahu e Hamas, fa un invito preciso alla relatrice Onu: "Signora, si prenda una settimana, vada in vacanza, vada a fare volontariato in un ospedale, vada su una nave della Flotilla... ma non rompa le p***e sulla pace, ci lasci lavorare per la pace!".

"Spero che la Albanese abbia il buonsenso e il buongusto, se non crede in questa pace, di dimettersi, di lasciare il lavoro, di lasciare lo stipendio e di dedicarsi ad altro!", prosegue il leader della Lega, secondo cui la donna copertina dei pro-Pal italiani "è pericolosa per sé e per gli altri: questa signora vorrebbe mettere in discussione un piano che ha trovato l'ok persino dei terroristi islamici di Hamas? Mi vergogno che all'Onu lei rappresenti l'Italia!".