Dritto e rovescio, Salvini spiana la Albanese: "Sa dove deve andare? E non rompa le p***"

È un Matteo Salvini battagliero e sarcastico quello che si presenta in collegamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e attualità di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio. Nel mirino la sinistra e i suoi continui attacchi alle azioni di governo, compresa Francesca Albanese, diventata più popolare di Elly Schlein come leader d’opposizione. Salvini, in merito agli accordi di pace tra Netanyahu e Hamas, fa un invito preciso alla relatrice Onu: "Signora, si prenda una settimana, vada in vacanza, vada a fare volontariato in un ospedale, vada su una nave della Flotilla... ma non rompa le p***e sulla pace, ci lasci lavorare per la pace!".
"Spero che la Albanese abbia il buonsenso e il buongusto, se non crede in questa pace, di dimettersi, di lasciare il lavoro, di lasciare lo stipendio e di dedicarsi ad altro!", prosegue il leader della Lega, secondo cui la donna copertina dei pro-Pal italiani "è pericolosa per sé e per gli altri: questa signora vorrebbe mettere in discussione un piano che ha trovato l'ok persino dei terroristi islamici di Hamas? Mi vergogno che all'Onu lei rappresenti l'Italia!".
Francesca Albanese, FdI inchioda il Pd: "Diventa scomoda a 4 giorni dal voto"Una brutta figura mediatica e politica che rischia di trasformarsi in boomerang elettorale. A pochi giorni dal voto per ...
Resta il giudizio ovviamente positivo per la giornata di ieri: "Che fra poche ore tornino a casa gli ostaggi e che ci sia stasera il cessate il fuoco è un grande risultato, così come che ci sia il fermo dell'esercito israeliano e che si parli di Gaza liberata dai terroristi islamici di Hamas". Salvini parla di "una bellissima giornata. Penso che chiunque su questa Terra oggi debba dire grazie a Trump, perché è l'unico che ha creduto in un cessate il fuoco e che ha portato al tavolo Israele e Hamas con la collaborazione dei paesi arabi".
Francesca Albanese, la cittadinanza? Pasquino: "Non voterò più Pd""Un partito che dà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese è un partito che non avrà...
Quindi una promessa, sul piano interno: "Non tollereremo più chi aggredisce, chi manda i poliziotti all'ospedale e chi impedisce agli italiani di andare a lavorare, a studiare e a fare una visita medica! - spiega il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture riguardo alle manifestazioni violente delle ultime settimane -. Hanno spaccato il casco in testa a un carabiniere che è finito all'ospedale con un trauma cranico. La pace che celebriamo oggi non l'hanno ottenuta i manifestanti che hanno portato il caos in Italia!".
Nel mirino delle accuse di Salvini ci finisce anche l’eurodeputata di AVS: "Mentre la sinistra festeggia il fatto che Ilaria Salis, accusata di lesioni personali prima di essere eletta in Parlamento, non vada a processo, la stessa sinistra è quella che ha mandato me a processo perché da ministro mantenni la parola data e bloccai gli sbarchi".
"Signora, si prenda una settimana, vada in vacanza, vada a fare volontariato in un ospedale, vada su una nave della Flotilla... ma non rompa le palle sulla pace, ci lasci lavorare per la pace!"— Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 9, 2025
Il messaggio di Matteo Salvini a Francesca Albanese#drittoerovescio pic.twitter.com/BhIOwUGqlK