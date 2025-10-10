Ilaria Salis e Arturo Scotto? Pace a Gaza per merito della Flotilla

Enzino Iacchetti invece, che ormai ha scalzato Kissinger nel gotha della geopolitica, vuole approfondire: «Ho sentito che si è firmata questa tregua tra Israele e Palestina (oh, l’ha sentito, non rompete!). Io non ho un dubbio, ho miliardi di dubbi, perché so che il progetto del signor Netanyahu non è proprio questo». Bibi tempo fa l’ha chiamato per confidarglielo. La Striscia esalta l’ex comico il quale – ma è una fatalità – s’è convertito alla causa anti-israeliana poco prima dell’uscita del suo libro, “25 minuti di felicità, senza mai perdere la nostalgia”, e noi ne abbiamo molta di quando a Striscia faceva «Bau -bau, micio-micio». Comunque: «Non si è mai parlato di che fine farà questo popolo», dubita Iacchetti nel suo video su Instagram, «quindi mi spiace ma non ci credo. Poi se vedrò immagini diverse può darsi che mi ricreda». Capito? Tom Ponzi gli fa un baffo.

Pim-pum-pam, sembra il carnevale di Rio ma sono i fegati dell’intellighenzia pro-Pal che esplodono: quel delinquentaccio di Donald è riuscito a mettere pace, per ora una tregua tra i macellai di Hamas e Israele , e loro – i maître à penser del salottino rosso – necessitano di un gastroenterologo. Tra i più scoppiettanti, il botto invero ricorda la mitologica “bomba di Maradona” – c’è il giornalista Alan Friedman il quale collegato con la britannica gbnews illumina il cielo: «Trump non merita il Nobel per la pace, non merita il riconoscimento perché non ne incarna i valori morali».

Attenzione: interviene il dem Arturo Scotto. S’è già ripreso dalla terribile detenzione di 48 ore in Israele privato di selfie e di collegamenti televisivi al largo di Creta? Che tempra l’Arturo: «Finalmente torna la parola pace», twitta, «con la tregua ci saranno il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e i corridoi umanitari. Significa che la mobilitazione di questi giorni ha aiutato». Merito della Flotilla ed urrà per chi ha assaltato poliziotti, stazioni e celebrato il 7 ottobre! «Ora entrino tutti gli aiuti», compresi quelli che hanno galleggiato per un mese sul Global Sumud Circo, «a partire da quelli raccolti per la Flotilla da Enzo Iacchetti Music for Peace».

Hamas s’è arresa, la sinistra no. Perfino l’Iran plaude all’accordo, ma i pacifisti, i buoni, quelle delle manifestazioni non si rassegnano. La paladina della casta, Ilaria Salis, inneggia alle eroiche gesta: «Senza la resistenza in Palestina e la lotta in tutto il mondo, contro genocidio e colonialismo, questo risultato non sarebbe stato possibile. Altrimenti parleremmo di annessione territoriale e deportazioni di massa». Bisogna tornare in piazza, altrimenti come le attacchiamo “le destre-destre”? D’accordo, ma gli spettacoli di protesta già programmati? Stasera a Milano è in cartello “Free free Palestine, III edizione”. Annunciati Lella Costa, Moni Ovadia, il collettivo Tu Kùur, non vorrete cancellarli! Nossignori. Fiu!