Toscana, Giuseppe Conte evita Giani e Pd: scoppia il caso

Alleati... ma non troppo. Il centrosinistra è uscito a pezzi dalle ultime elezioni regionali, quelle nelle Marche e in Calabria. Così la premiata ditta Elly Schlein-Giuseppe Conte ha tutta l'intenzione di recuperare terreno con la Toscana, storica roccaforte rossa. Qui il candidato è l'attuale governatore del Pd Eugenio Giani. Al di là degli strafalcioni geografici, il campo largo conta di incassare il primo punto in questa sfida a tutto campo con il centrodestra. Tuttavia, c'è da registrare una mossa bizzarrra del leader del Movimento Cinque Stelle.
Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, mercoledì 10 ottobre, a pochi giorni dal voto, ci sarà la chiusura della campagna elettorale del campo largo. Tutti insieme appassionatamente sul palco con Giani? Non proprio. All'appello manca Giuseppe Conte. L'ex avvocato del popolo sarà comunque presente in Toscana, ma per una sorta di tour privato slegato dagli alleati di coalizione. Dai Cinque stelle fanno poi sapere che il partito non ha organizzato un palco finale, ma non è escluso che Conte e Giani si vedano per un saluto.
Carlo Calenda spiana il Pd ed Eugenio Giani: "Sono diventati dei ras..."Un Carlo Calenda sempre più critico - e lontano - dalla sinistra. Ora il leader di Azione si è scagliato c...
L'ultimo incontro tra il leader del Movimento Cinque Stelle e il candidato in Toscana sostenuto dai grillini è datato il 25 settembre. L'occasione? Un convegno dell?Acli, con tanto di stretta di mano e sofferta foto di rito: "Si è messo in discussione per un nuovo progetto", aveva detto Conte. Ma dal Pd sono già scattati i prmi mal di pancia: "Se Conte è così imbarazzato, perché ha sostenuto Giani? Forse perché in Toscana andremo decisamente meglio che in Calabria e puntiamo a una grande vittoria con un candidato non suo?". Non proprio l'atteggiamento migliore per chiedere agli elettori di votare - ancora - per Giani.