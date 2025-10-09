Toscana, Giuseppe Conte evita Giani e Pd: scoppia il caso

Alleati... ma non troppo. Il centrosinistra è uscito a pezzi dalle ultime elezioni regionali, quelle nelle Marche e in Calabria. Così la premiata ditta Elly Schlein-Giuseppe Conte ha tutta l'intenzione di recuperare terreno con la Toscana, storica roccaforte rossa. Qui il candidato è l'attuale governatore del Pd Eugenio Giani. Al di là degli strafalcioni geografici, il campo largo conta di incassare il primo punto in questa sfida a tutto campo con il centrodestra. Tuttavia, c'è da registrare una mossa bizzarrra del leader del Movimento Cinque Stelle.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, mercoledì 10 ottobre, a pochi giorni dal voto, ci sarà la chiusura della campagna elettorale del campo largo. Tutti insieme appassionatamente sul palco con Giani? Non proprio. All'appello manca Giuseppe Conte. L'ex avvocato del popolo sarà comunque presente in Toscana, ma per una sorta di tour privato slegato dagli alleati di coalizione. Dai Cinque stelle fanno poi sapere che il partito non ha organizzato un palco finale, ma non è escluso che Conte e Giani si vedano per un saluto.