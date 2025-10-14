Elly Schlein vince in Toscana e inizia a dare i numeri

È finita come si sapeva. Eugenio Giani il renziano, l’uomo che la segretaria del Pd non voleva assolutamente e i grillini hanno cercato in ogni modo di non far candidare, è stato confermato presidente della Toscana con il 53,9% dei voti, quasi sei punti più di cinque anni fa, a dimostrazione di quanto ne capisce la coppia Elly-Giuseppi. Non c’era partita nella Regione rossa. Però Alessandro Tomasi, il candidato del centrodestra, uno degli ex ragazzi di Atreju di Giorgia Meloni, non è andato poi male: è riuscito a mettere il “4” davanti, fermandosi al 40,8%, pochi decimi di punto sopra la leghista Susanna Ceccardi, che cinque anni fasi era candidata con il vento in poppa del boom leghista. È un risultato che deve far riflettere il centrodestra. Il sindaco di Pistoia infatti è stato indicato troppo tardi, benché da mesi si sapesse tra gli addetti ai lavori che sarebbe toccato a lui e non ha avuto il tempo sufficiente per farsi conoscere. Nella sua città, che ben amministra, Tomasi è infatti molto apprezzato, ma si tratta pur sempre di un Comune di novantamila abitanti in una terra che ne fa tre milioni e 660mila e che di campanili ne conta parecchi e di pregio. Gli sarebbe servito più tempo per farsi conoscere a tutti.

Nel centrodestra la notizia è che Fratelli d’Italia ha fatto il vuoto, superando il 26%, e che Forza Italia è il secondo partito della coalizione, ma venti punti indietro, anche se in crescita del 2% rispetto a cinque anni fa. E poi c’è la notiziona: la Lega appaltata nella Regione a Vannacci non funziona, si ferma sotto il 5%. L’interessato ammette cavallerescamente la sconfitta: «Quando il popolo si esprime, ha sempre ragione». Ma la sinistra non gli rende l’onore delle armi infierisce: «Il generale non ha colto lo spirito dei toscani». Elly Schlein addirittura si augura che il partito continui a puntare su di lui. E in effetti la Lega si chiede se l’autore del “Mondo al contrario”, le abbia tolto voti anziché portarglieli. Ceccardi, aveva insinuato il dubbio, tanto da costringere Salvini a settembre a mettere sull’attenti il generale con un perentorio «basta con la X Mas, non ci porta da nessuna parte». In una terra rossa più del Chianti a fare festa è il Pd, che si conferma oltre il 35% malgrado non sia riuscito a esprimere il candidato della segretaria, il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. Contro di lui, e di lei, Giani aveva sollecitato una rivolta in suo favore degli amministratori toscani, riuscendo a spuntarla.