Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Elly Schlein vince in Toscana e inizia a dare i numeri

Il candidato inviso a Pd e M5s centra il bis e la leader del Pd si monta la testa: "Siamo davanti alle destre". Peccato però che siano stati confermati i soliti dati
di Pietro Senaldimartedì 14 ottobre 2025
Elly Schlein vince in Toscana e inizia a dare i numeri

4' di lettura

È finita come si sapeva. Eugenio Giani il renziano, l’uomo che la segretaria del Pd non voleva assolutamente e i grillini hanno cercato in ogni modo di non far candidare, è stato confermato presidente della Toscana con il 53,9% dei voti, quasi sei punti più di cinque anni fa, a dimostrazione di quanto ne capisce la coppia Elly-Giuseppi. Non c’era partita nella Regione rossa. Però Alessandro Tomasi, il candidato del centrodestra, uno degli ex ragazzi di Atreju di Giorgia Meloni, non è andato poi male: è riuscito a mettere il “4” davanti, fermandosi al 40,8%, pochi decimi di punto sopra la leghista Susanna Ceccardi, che cinque anni fasi era candidata con il vento in poppa del boom leghista. È un risultato che deve far riflettere il centrodestra. Il sindaco di Pistoia infatti è stato indicato troppo tardi, benché da mesi si sapesse tra gli addetti ai lavori che sarebbe toccato a lui e non ha avuto il tempo sufficiente per farsi conoscere. Nella sua città, che ben amministra, Tomasi è infatti molto apprezzato, ma si tratta pur sempre di un Comune di novantamila abitanti in una terra che ne fa tre milioni e 660mila e che di campanili ne conta parecchi e di pregio. Gli sarebbe servito più tempo per farsi conoscere a tutti.

Nel centrodestra la notizia è che Fratelli d’Italia ha fatto il vuoto, superando il 26%, e che Forza Italia è il secondo partito della coalizione, ma venti punti indietro, anche se in crescita del 2% rispetto a cinque anni fa. E poi c’è la notiziona: la Lega appaltata nella Regione a Vannacci non funziona, si ferma sotto il 5%. L’interessato ammette cavallerescamente la sconfitta: «Quando il popolo si esprime, ha sempre ragione». Ma la sinistra non gli rende l’onore delle armi infierisce: «Il generale non ha colto lo spirito dei toscani». Elly Schlein addirittura si augura che il partito continui a puntare su di lui. E in effetti la Lega si chiede se l’autore del “Mondo al contrario”, le abbia tolto voti anziché portarglieli. Ceccardi, aveva insinuato il dubbio, tanto da costringere Salvini a settembre a mettere sull’attenti il generale con un perentorio «basta con la X Mas, non ci porta da nessuna parte». In una terra rossa più del Chianti a fare festa è il Pd, che si conferma oltre il 35% malgrado non sia riuscito a esprimere il candidato della segretaria, il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. Contro di lui, e di lei, Giani aveva sollecitato una rivolta in suo favore degli amministratori toscani, riuscendo a spuntarla.

PIPPO

Lunedì "è stata la giornata capolavoro di Trump: la liberazione degli ostaggi, il discorso alla Kness...

Però la maretta non ha fatto male ai dem. Chi invece ha picchiato la testa è Giuseppe Conte, che inizia a grattarsi il bernoccolo chiedendosi quanto sia un affare per lui il campo largo testardamente voluto da Schlein. Tre indizi fanno una prova. Nelle Marche, M5S si è turato il naso per sostenere l’indagato per concorso in corruzione Matteo Ricci e si è fermato al 5%. In Calabria, dove esprimevano il candidato, in teoria uno di peso, il papà del reddito di cittadinanza, Pasquale Tridico, i grillini hanno superato di poco il 6%. In Toscana, dove cinque anni fa, con una candidatura solitaria, era arrivata al 7%, Cinquestelle si è piallata al 4,5%. Se l’avvocato del popolo, anziché un leguleio, fosse un matematico o quantomeno un ragioniere, inizierebbe a farsi i conti e a domandarsi se è davvero lui, come tutti gli dicono, che sta fregando Schlein o non è per caso il contrario. In ogni caso il leader di M5S è scosso; non sembra lui, riconosce perfino la debacle: «Questo risultato è figlio di un percorso sofferto, siamo comunque lieti di aver contribuito alla vittoria», si rammarica, sapendo fin troppo bene che metà dei suoi non è andato a votare perché non voleva sostenere un candidato renziano. In realtà poi il contributo è stato inutile e Giani concederà a M5S un assessore solo perché l’alleanza del campo largo lo esige.

Se la ride Matteo Renzi, che giocava in casa e incassa il premio dell’ennesima furbata: «Siamo sulla strada giusta, la Casa Riformista è la terza forza della Regione», si vanta, glissando sul fatto che l’8% è stato superato di slancio grazie all’escamotage della fusione con la lista del presidente, il quale è di buon animo e in più si sente in debito con il rottamatore e quindi ha acconsentito. In realtà il risultato è solo di un punto superiore a quello fatto nel 2020 dalla somma di Italia Viva e Lista Giani, ma guai a eccepire qualcosa all’ex premier. A dimostrazione che la Toscana resta terra ideologica e con il pugno chiuso è il risultato di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha superato nettamente M5S. Grazie ai nomi buoni in lista, spiegano gli addetti ai lavori, ma i frutti buoni si colgono dove il campo è ricco e numeroso. Dal primo tempo delle Regionali d’autunno ai grillini arriva un chiaro messaggio: nel campo largo non saranno mai forza trainante. Ne arriva uno anche al Pd: la scelta è se provare a costruire qualcosa a sinistra, senza M5S, o tentare di vincere senza poi riuscire a fare nulla, con Conte.

L'assalto assurdo Incoronata Boccia, la giornalista Rai linciata dai giallorossi

Occhio al caffè Capezzone, "chi ha vinto e chi ha perso davvero in Toscana"

Antonella Bundu fa ricorso: regionali in Toscana, terremoto rosso. Cosa sta succedendo

tag
toscana
eugenio giani
elly schlein
pd

L'assalto assurdo Incoronata Boccia, la giornalista Rai linciata dai giallorossi

Occhio al caffè Capezzone, "chi ha vinto e chi ha perso davvero in Toscana"

Antonella Bundu fa ricorso: regionali in Toscana, terremoto rosso. Cosa sta succedendo

ti potrebbero interessare

3072x2214

Incoronata Boccia, la giornalista Rai linciata dai giallorossi

Francesco Storace
493x314

Capezzone, "chi ha vinto e chi ha perso davvero in Toscana"

3072x2304

Antonella Bundu fa ricorso: regionali in Toscana, terremoto rosso. Cosa sta succedendo

Claudio Brigliadori
1524x762

Sondaggio Mentana, i dem sorridono solo in Toscana: chi sale e chi scende

Redazione