Gaza, liberato un pedofilo e stupratore: la sinistra esulta

Una delle prime cose che ha fatto Alon Ohe dopo la sua liberazione è stata sedersi al pianoforte e suonare. Sebbene si trovi ricoverato in una stanza del Beilinson Hospital di Tel Aviv dove stanno cercando di salvargli gli occhi perle ferite mai curate riportate il 7 ottobre di due anni fa, Alon, 24 anni, ha voluto riprendere contatto con la vita attraverso la sua passione perla musica e gli studi interrotti alla Rimon School of Music di Tel Aviv. Anche Ahmed Mahmed Jameel Shahada è tornato a casa ieri. Si trovava in carcere in Israele dal 1989 per aver rapito, violentato e ucciso una ragazzina di 13 anni che aveva attirato in un monastero di Jaffa. Eitan Horn invece, prima di venire rapito dal Kibbuz Nir Oz insieme al fratello Yair, faceva l’educatore, accompagnava gruppi nelle missioni formative. Per un certo periodo ha vissuto in Perù come emissario del movimento sionista Hanoar Hatzioni, diventando per molti adolescenti un punto di riferimento. Ieri ha abbracciato il fratello. Anche Morad Bader Abdullah Adais è tornato a casa in Palestina, non ci tornava da 9 anni, da quando appena 16enne era stato condannato all’ergastolo per aver macellato con un coltello da cucina Daphna Meir, una israeliana di 39 anni, madre di sei figli

Non servirebbe aggiungere altro per rendersi conto che tra i 20 ostaggi restituiti ieri da Hamas e le centinaia di criminali rilasciati da Israele, l’unica cosa che li accomuna è l’accordo che ha permesso di far tornare a casa i primi grazie alla liberazione dei secondi. Eppure in questa difficile impresa si sono cimentati in tanti nelle ultime ore. «Finalmente le immagini dei pullman dei prigionieri politici palestinesi rilasciati: un imponente corteo di mezzi nella polvere e nelle macerie. Gli ostaggi del governo di Netanyahu». Prigionieri politici? Forse Luca Telese allude a Iyad Abu al-Rub, un comandante della Jihad Islamica Palestinese, responsabile dell’organizzazione e della supervisione di numerosi attacchi terroristici, tra i quali quello della discoteca di Tel Aviv, quello del centro commerciale di Netanya e quello del mercato alimentare all’aperto di Hadera, a nord di Tel Aviv, per un totale 13 persone uccise e decine di mutilati? O magari a Imad Qawasmeh, condannato a 16 ergastoli per aver organizzato un doppio attentato suicida su un autobus nel 2004, nella città meridionale di Beersheba, in cui rimasero uccise 16 persone, tra le quali un bambino di tre anni e mezzo, disintegrato dagli esplosivi mentre si trovava seduto sulle ginocchia della madre? Telese ha cercato inutilmente di salvarsi in corner aggiungendo che «oggi siamo felici per tutti quelli che rivedono la luce, sia palestinesi che israeliani».