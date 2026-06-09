Luca Telese: "Pina Picierno come Vannacci". E lei telefona in diretta: scontro a La7

Un addio non a sorpresa, ma che ha fatto parecchio rumore quello di Pina Picierno. L'europarlamentare ha lasciato il Partito democratico in protesta contro l'appiattimento dem sulla linea del Movimento 5 Stelle. Di questo si parla a In Onda, dove Luca Telese si lascia andare a un azzardato paragone: "Picierno potrebbe essere una Vannacci che ruba dei consensi al Pd, diventando la federatrice del centro". Ecco allora che arriva in diretta la telefonata dell'europarlamentare, visibilmente irritata: "Mi hanno riferito che Telese mi avrebbe definita in diretta una Vannacci". "No, no, guardi, è incompleto. Dico che lei potrebbe essere elettoralmente una Vannacci di sinistra, cioè una persona che porta via un pezzo di consenso alla coalizione del campo largo", replica immediatamente il conduttore di La7.

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Ma niente, Picierno tira dritto: "Io da lei sopporto diverse cose, molto spesso il dileggio, senza mai perdere la calma. Da ultimo, il suo articolo sul suo giornale. Non posso però transigere quando lei mi paragona a Vannacci, perché questa è una questione che riguarda i valori, le cose in cui credo e tutto quello che io ho sempre combattuto. Mi oppongo in maniera totale, convintissima a tutto quello che Vannacci è, a tutto quello che Vannacci rappresenta, a tutto quello con cui Vannacci è in contatto".

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