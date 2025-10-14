Silvia Salis chi? Rivolta nel Pd, tutto per questa foto...

Dalle coste di Gaza a quelle di Tripoli, la sinistra in balia delle acque del Mediterraneo cerca un appiglio. Nel Partito Democratico Elly Schlein prova la mossa drastica, lanciando una mozione per stracciare il Memorandum con Tripoli firmato a suo tempo da Marco Minniti, ex ministro Pd. Al suo fianco i soliti noti del radicalismo – Avs, Più Europa, Italia Viva – ma manca il Movimento 5 Stelle. Conte, l’ex premier dei decreti sicurezza, non vuole saperne di rinnegare quegli accordi. La mozione sarà votata domani in Aula e a sinistra si sente già odore di rogo ideologico. Schlein cavalca il successo elettorale in Toscana e il caso Almasri per rilanciare uno slogan da congresso: “Mai più patti con la Libia”. Ma è solo un altro giro sulla giostra delle divisioni interne. I firmatari sono una lista di naufraghi politici: da Orfini a Magi, passando per Provenzano e Bonelli. Tutti contro i “riformisti”, cioè contro il Pd stesso.

Dice Orfini al Foglio: “E’ una mozione condivisa anche da Italia viva ed è sempre stata una mia battaglia. Oggi è un patrimonio di tutto il partito”. Conte osserva e si smarca: non firma, non vota, non si espone. Intanto insegue Avs, che in Toscana lo ha sorpassato. E mentre lui fa lo statista immaginario, Schlein si dedica alla sua “teleflottiglia Pd”: un mix di messaggi confusi, alleanze immaginarie e battaglie estetiche. Come quella con Silvia Salis, l’abbraccio di Genova che ha fatto imbestialire i sindaci Dem.

"Non appena è stata diffusa la foto Schlein-Salis, l’armocromia alla Roland Barthes (Salis vestita di rosso e Schlein di verde) i sindaci di Napoli, Roma, Torino, Milano, il poker Manfredi-Gualtieri-Lorusso e Sala si è chiesto: 'Chi è Salis? Con la sua visita, la fotografia, Schlein la legittima'", scrive sempre il Foglio.

E i riformisti? Frantumati. Bonaccini da una parte, Guerini e Picierno dall’altra. Quest’ultima, per Schlein, va pure censurata in TV. L’unica vera sorpresa? Il terzo posto toscano di Renzi, che risorge con Casa Riformista. Alla fine, Gaza e Tripoli sono le micce per accendere lo scontro. Il vero campo minato del Pd è il Pd stesso. E Schlein deve attraversarlo evitando le mine.