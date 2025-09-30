Silvia Salis perde il controllo: "Non rispondo, grottesco populismo di destra"

Qualcuno a sinistra ha capito che per contrastare la deriva (perdente) della linea barricadera e movimentista di Elly Schlein serve recuperare un po' di moderazione e buonsenso. Silvia Salis, da pochi mesi sindaca di Genova, si muove con disinvoltura in questa direzione e c'è chi pensa che abbia già lanciato un'Opa sul Nazareno e su tutto il campo largo, di cui potrebbe diventare la carta a sorpresa da giocarsi alle prossime elezioni politiche. Una aspirante premier, sempre molto attenta alle aperture e alle chiusure, che però sta già iniziando a perdere un po' il controllo.

Nell'intervista su Repubblica, l'ex lanciatrice del martello azzurra regala parole molto equilibrate su Flotilla, a differenza dei compagni di coalizione: "È necessario esserci, manifestare, è qui la parte giusta della storia. È diventato necessario anche fermare i traffici di armi per Israele nei nostri porti", sono le concessioni dialettiche alla sinistra. Poi però si richiama alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, schema perfetto per chi aspira ad alte vette politiche: "L'atto politico simbolico c'è stato, e fortissimo, ma può continuare solo nella certezza che tutti siano al sicuro".