Eugenio Giani, appena eletto irride Elly Schlein: "Eh già..."

"Non mi volevano? Eh già…", è la battuta del governatore a caldo, che colpisce duro tanto Schlein quanto Giuseppe Conte. Giani, scrive il Corriere della Sera, "è un «sangiovese in purezza» da Prima Repubblica e con dna socialista: difficile da rimuovere, politicamente e fisicamente". In tv però fa il signore: “È la vittoria del Campo largo. E sono molto felice del risultato del Pd che, qui, è quasi al 35%. Mi piace condividere oggi questo risultato con Elly — esordisce Giani — la segretaria del mio partito, che ho sentito particolarmente vicina”. Anche il premier, Giorgia Meloni, ha telefonato a Giani per congratularsi. Sempre Giani ha poi aggiunto: “Questo risultato indica una Toscana che decide con autonomia, con il suo cervello e con quello che sono i valori che la regione esprime: libertà, democrazia e giustizia sociale. Valori che hanno fatto della Toscana sin dalla Costituente del 1948 una regione che vive con spirito illuminato e con cultura progressista. Queste elezioni erano difficili: nell’ultima settimana — riflette ancora il governatore rieletto — mi sono trovato con la premier, i due vicepremier e vari ministri in piazza. E invece ha vinto la Toscana illuminata e riformista attraverso il voto su di me, con un risultato di 6 punti in più rispetto a cinque anni fa quando vinsi con l’8% di vantaggio”.