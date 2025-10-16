Clamoroso in Toscana: ricorso di Bundu, cambia tutto

I compagni non ci stanno e promettono battaglia contro l’esclusione di Antonella Bundu dal Consiglio regionale della Toscana. La candidata di estrema sinistra infatti, nonostante abbia raccolto il 5,18% dei voti, non siederà tra i banchi dell’opposizione a Giani poiché la sua lista, Toscana Rossa, si è fermata al 4,51%. La legge elettorale regionale stabilisce che per far scattare il seggio non sia il candidato a dover superare la soglia del 5%, ma la lista a lui collegata.
Per questo, il forte voto disgiunto confluito sulla candidata rossa non le è servito a nulla al fine dell’elezione. Diverso è il discorso per chi corre in coalizione: in quel caso è sufficiente che le liste superino il 3%. Proprio per questo motivo, per esempio, Lega e Movimento 5 Stelle - che hanno raccolto poco più del 4% - avranno dei rappresentanti in Regione. Niente da fare per la Bundu che però ha già fatto sapere di essere pronta a presentare ricorso per ribaltare la legge elettorale.
Alle invettive dei compagni contro la legge, ha replicato il coordinatore di Forza Italia Toscana, Andrea Stella. «Io penso che la legge elettorale sia molto chiara e quando ci si appresta a fare le elezioni bisogna leggerla. Se ci sono delle distorsioni potremmo correggerle, però la legge dice che i consiglieri li fa la lista, non il candidato governatore». Insomma, dal centrodestra c’è la disponibilità a intervenire sulla norma, ma non certo per far rientrare dalla finestra la candidata comunista.