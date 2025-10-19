"Differenza abissale": il video di Meloni che imbarazza Elly Schlein

Le parole di Elly Schlein davanti al Pse sul governo Meloni non hanno scusanti: "La libertà e la democrazia sono a rischio quando l’estrema destra è al governo". Un intervento a cui ha subito riposto la premier Giorgia Meloni in modo deciso e chiaro: "Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare".

E così ora sui profili social di Fratelli d'Italia è comparso un video in cui vengono messi a confronto due modi di rappresentare l'Italia. Nella prima clip a parlare è Elly Schlein: "La libertà e la democrazia sono a rischio quando l’estrema destra è al governo", ribadisce. Poi tocca a Giorgia Meloni: "Si è detto che io mi autoproclamo leader di una nazione che conta. Io sono il leader di una nazione che conta.Non perché io conto, ma perché sono presidente del consiglio dei ministri di una nazione che si chiama Italia, che è fondatrice dell'Europa, che è fondatrice della Nato, che è la seconda manifattura in Europa, che è la terza economia europea. Il potere dei paesi, delle nazioni, non cambia in base al loro governo, solo che io sono consapevole e voglio essere consapevole di quella forza. E se qualcun altro prima di me non è stato consapevole della forza che rappresentava, ne abbiamo pagato il prezzo.Certo che sono il leader di una nazione che conta. E voi siete rappresentati di una nazione che conta. Tutti, tutti qui rappresentiamo una nazione che conta". A chiudere la clip una frase di Fdi: "Chi ama l’Italia la rappresenta con orgoglio. Chi la scredita anche all’estero la delegittima. La differenza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein è abissale".