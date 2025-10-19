Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

"Differenza abissale": il video di Meloni che imbarazza Elly Schlein

di
Libero logo
domenica 19 ottobre 2025
"Differenza abissale": il video di Meloni che imbarazza Elly Schlein

2' di lettura

Le parole di Elly Schlein davanti al Pse sul governo Meloni non hanno scusanti: "La libertà e la democrazia sono a rischio quando l’estrema destra è al governo". Un intervento a cui ha subito riposto la premier Giorgia Meloni in modo deciso e chiaro: "Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare".

E così ora sui profili social di Fratelli d'Italia è comparso un video in cui vengono messi a confronto due modi di rappresentare l'Italia. Nella prima clip a parlare è Elly Schlein: "La libertà e la democrazia sono a rischio quando l’estrema destra è al governo", ribadisce. Poi tocca a Giorgia Meloni: "Si è detto che io mi autoproclamo leader di una nazione che conta. Io sono il leader di una nazione che conta.Non perché io conto, ma perché sono presidente del consiglio dei ministri di una nazione che si chiama Italia, che è fondatrice dell'Europa, che è fondatrice della Nato, che è la seconda manifattura in Europa, che è la terza economia europea. Il potere dei paesi, delle nazioni, non cambia in base al loro governo, solo che io sono consapevole e voglio essere consapevole di quella forza. E se qualcun altro prima di me non è stato consapevole della forza che rappresentava, ne abbiamo pagato il prezzo.Certo che sono il leader di una nazione che conta. E voi siete rappresentati di una nazione che conta. Tutti, tutti qui rappresentiamo una nazione che conta".  A chiudere la clip una frase di Fdi: "Chi ama l’Italia la rappresenta con orgoglio. Chi la scredita anche all’estero la delegittima. La differenza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein è abissale". 

Polemiche Donzelli contro Schlein: "Così denigra l'Italia"

Tensioni Il “Sole” in sciopero per l’intervista a Meloni

Su Truth Trump posta il video di Meloni: fegati rossi spappolati

tag
giorgia meloni
elly schlein

Polemiche Donzelli contro Schlein: "Così denigra l'Italia"

Tensioni Il “Sole” in sciopero per l’intervista a Meloni

Su Truth Trump posta il video di Meloni: fegati rossi spappolati

ti potrebbero interessare

3072x2100

Donzelli contro Schlein: "Così denigra l'Italia"

Redazione
3072x2048

Il “Sole” in sciopero per l’intervista a Meloni

Michele Zaccardi
1122x832

Trump posta il video di Meloni: fegati rossi spappolati

Redazione
1400x933

Due o tre cose che so sulla scia dell'odio che arriva fino a noi

Mario Sechi