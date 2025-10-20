Pistoia, Giorgia Meloni: "Violenza inaccettabile e folle"

"Una notizia terribile che lascia senza parole". Anche Giorgia Meloni è sconvolta per quanto accaduto domenica sera sulla Rieti-Terni: un gruppo di tifosi della Sebastiani Rieti di basket ha seguito per diversi chilometri un pullman che riportava a casa i "rivali" del Pistoia Basket per poi scatenare una violentissima sassaiola contro il mezzo. Nell'agguato, un mattone ha sfondato il parabrezza colpendo alla gola il secondo autista, uccidendolo.

La premier parla di "un atto di violenza inaccettabile e folle. Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia - aggiunge Meloni sui social -. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia".

Giustamente molto duro anche il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: "Tifosi? No, criminali. Assurdo e tragico morire così, chi ha scagliato quel sasso merita solo la galera. Una preghiera per l'autista", scrive Salvini su X.

Stessa linea da parte di Andrea Abodi, ministro per lo Sport: "Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket? È sconvolgente l'assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono lontani anni luce dai valori sportivi. Le nostre condoglianze alla famiglia del secondo autista del pullman dei tifosi di Pistoia, colpito a morte dalla follia omicida".

Sconvolte anche le due società. "Si tratta di un fatto gravissimo sul quale gli inquirenti, dei quali abbiamo piena fiducia, faranno luce", ribadisce in una nota la Sebastiani Basket. "Ci troviamo a parlare di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport, e totalmente distanti dai valori che ogni giorno, come club, cerchiamo di portare avanti", conclude la nota. Di "atto criminale scioccante" parla il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi: "Ci auguriamo che venga immediatamente accertata la dinamica dei fatti e venga fatta piena giustizia. L'intera comunità reatina condanna con sdegno questo atto spregevole che nulla ha a che fare con Rieti e con lo sport - ha concluso -. Esprimiamo vicinanza ai familiari del defunto, alla società e alla Città di PIstoia".