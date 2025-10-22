Giuseppe Conte, le primarie per far fuori Elly Schlein

Il campo largo sta per implodere? Il leader del M5s Giuseppe Conte, stando a quanto riporta Mario Ajello sul Messaggero, avrebbe un piano ben preciso per scavalcare l'alleata Elly Schlein, segretaria del Pd. Al di là di questo, i due partiti appaiono più distanti che mai su alcuni dei temi al momento più importanti. Basti pensare che dem e grillini sono divisi sulle mozioni parlamentari a proposito dell'Ucraina. Se i pentastellati sono categorici sullo stop alle armi a Kiev, i dem invece non possono pensarla allo stesso modo. Altrimenti si troverebbero in netta contrapposizione col gruppo europeo di cui fanno parte, i socialisti.
L'ago della bilancia al momento sarebbe rappresentato da Roberto Fico, candidato 5 Stelle ma sostenuto da tutto il centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Campania. Se non dovesse vincere, potrebbe esplodere il campo largo. Campo nel quale già non tirerebbe una bellissima aria. Già sarebbe cominciata, infatti, la gara delle primarie in vista delle elezioni politiche del 2027. Se passerà la nuova legge elettorale voluta dal centrodestra, che prevede l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda, allora una decisione a sinistra andrà presa sul serio. Conte o Schlein?
La competizione tra i due leader sarebbe già iniziata: lui è andato alla kermesse dei civici di Alessandro Onorato e lei, per non lasciargli campo libero in quell'area, ci ha mandato Stefano Bonaccini; lui ha organizzato la piazza solidale con il giornalista Ranucci dopo l'attentato, e lei ci è andata per evitare che il presidente pentastellato si intestasse tutta la solidarietà per il conduttore di Report. I sondaggi del 2025, tuttavia, parlano chiaro: in termini di primarie, Conte sarebbe in netto vantaggio rispetto a Schlein, 27% contro 14%.