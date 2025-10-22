Giuseppe Conte, le primarie per far fuori Elly Schlein

Il campo largo sta per implodere? Il leader del M5s Giuseppe Conte , stando a quanto riporta Mario Ajello sul Messaggero, avrebbe un piano ben preciso per scavalcare l'alleata Elly Schlein, segretaria del Pd. Al di là di questo, i due partiti appaiono più distanti che mai su alcuni dei temi al momento più importanti. Basti pensare che dem e grillini sono divisi sulle mozioni parlamentari a proposito dell' Ucraina . Se i pentastellati sono categorici sullo stop alle armi a Kiev, i dem invece non possono pensarla allo stesso modo. Altrimenti si troverebbero in netta contrapposizione col gruppo europeo di cui fanno parte, i socialisti.

La competizione tra i due leader sarebbe già iniziata: lui è andato alla kermesse dei civici di Alessandro Onorato e lei, per non lasciargli campo libero in quell'area, ci ha mandato Stefano Bonaccini; lui ha organizzato la piazza solidale con il giornalista Ranucci dopo l'attentato, e lei ci è andata per evitare che il presidente pentastellato si intestasse tutta la solidarietà per il conduttore di Report. I sondaggi del 2025, tuttavia, parlano chiaro: in termini di primarie, Conte sarebbe in netto vantaggio rispetto a Schlein, 27% contro 14%.