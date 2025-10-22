Angelo Bonelli perdona la compagna che evoca Adolf Hitler

La De Crescenzo, assurta alla celebrità per l’invasione di Roccaraso, ha sperato fino all’ultimo di strappare una candidatura alle Regionali in Campania, e però pare che la speranza sia tramontata dietro al Vesuvio, a meno che la tiktoker non intenda far campagna elettorale da Sharm el -Sheikh dove (apprendiamo dalla “storia” che ha pubblicato su Instagram) guiderà una nuova invasione: dall’8 al 15 novembre, 790 euro, trattamento all inclusive, volo andata e ritorno da Napoli compreso di trasferimento da e per l’aeroporto.

C’è un’altra napoletana, la quale si definisce ‘na palestinese napulitana, che ha pubblicato un altro video, ma il contenuto è un po’ diverso. La signora Souzan Fatayer, candidata dalla Bonelli&Fratoianni allo scranno regionale, ha rilanciato un filmato in cui parla l’ex ambasciatore israeliano in Italia e il video riporta un commento scritto: “Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler”. Il caso è stato sollevato dal Tempo e giustamente è scoppiato un casino. «Ho commesso una disattenzione», ha tentato di giustificarsi la Fatayer, «ho condiviso il video senza aver letto la “caption” che lo accompagnava», cioè non avrebbe letto o compreso il testo. Il giorno prima era scoppiato un altro casino, ma di tenore differente: i falsi perbenisti si erano indignati perché Paolo Mieli ha definito la candidata «in leggerissimo in sovrappeso». Ieri Mieli si è scusato, e forse avrebbe potuto anche non farlo. E però chi l’ha crocifisso per una battuta adesso di fronte alla sparata su Hitler tace, o minimizza.

Che la palestinese napulitana l’abbia combinata grossa è comprovato dal fatto che in sua difesa è intervenuta Ilaria Salis, penultimo prodigio dell’Alleanza Verdi Sinistra: «Esprimo solidarietà a Souzan, donna palestinese e napoletana che ho avuto il piacere di conoscere quest’anno. Il volgare attacco di Mieli, intriso di sessismo e squallidamente ironico di fronte a un genocidio, è grave. Almeno poi ha chiesto scusa», ha continuato sant’Ilaria patrona delle case altrui. «Al contrario molti altri giornalisti, professionisti dell’odio e della strumentalizzazione, non mostrano quel minimo di dignità necessario per fare un passo indietro quando viene commesso un errore. Buona campagna elettorale, Souzan. Ti mando un abbraccio affettuoso». Forse anche Hitler era un professionista dell’odio, ma sssh, non date troppe informazioni alla Salis, c’è il rischio di un sovraccarico.