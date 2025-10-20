Libero logo
Maurizio Landini
di
lunedì 20 ottobre 2025
L'aria che tira, Gasparri sfoggia "Libero" in favor di telecamera: panico a La7

1' di lettura

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è andato in scena un acceso scontro tra Antonello Caporale e Maurizio Gasparri. Il tema? I continui scontri in piazza durante le manifestazioni "pacifiche" per protestare contro la pace in Medio Oriente, In studio è intervenuto Maurizio Gasparri che ha ricordato agli altri ospiti della trasmissione che in quei cortei che anche qualcuno che pratica la violenza.

"Guardi, alle manifestazioni ci va anche Hannoun. A Milano sabato uno ha detto che hanno fatto morire i palestinesi. Capora', i giornali leggili oltre a scriverli!", ha detto Gasparri. E subito dopo si è rivolto ad Antonello Caporale: "E le teste rotte dei poliziotti e dei carabinieri sono retorica e sono un fatto?".

A quel punto la firma del Fatto Quotidiano ha chiesto al suo interlocutore perché le violenze si devono addebitare proprio alla segretaria del Partito democratico: "E perché lo addebita a Schlein?". "E lei perché non lo condanna?", ha replicato il forzista. "Nessuno lo addebita a Schlein - è intervenuto David Parenzo -. Nessuno ha detto che è colpa sua". "Perché non si può estendere la solidarietà alla polizia? Lo dica che non ho ragione", ha insisto Gasparri.

L'aria che tira: lo scontro tra Gasparri e Caporale

