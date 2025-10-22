Meloni replica: "Io come gollum?!", Faraone fa una figuraccia

Altro giro, altro attacco a Giorgia Meloni. "Tra i vari personaggi del 'Signore degli anelli' che tanto la appassiona, Giorgia Meloni pare riconoscersi sempre più in Gollum: sembra vittima di uno sdoppiamento di personalità in cui dimentica costantemente quello che fa rispetto a quello che ha detto in passato". Parole e musica di Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva, nel corso della discussione generale, nell'Aula della Camera, sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo.

"Rispetto a quanto detto dal nostro collega Enrico Borghi su Big tech, ha completamente o rimosso o ribaltato la verità - ha aggiunto il deputato -. La invitiamo ad andare su Youtube e rivedersi mentre si scagliava contro il fatto che non fossero tassate. Da quando ha deciso di non pestare i piedi a Donald Trump, la questione e' sparita dai radar. Perché banche e assicurazioni si' e Big tech no? E dai radar sono spariti anche i 16 miliardi di danni provocati all'Italia dai dazi e l'aumento della spesa militare, entrambi imposti da Trump. Pure sull'Ucraina ha messo in bocca al collega Borghi parole mai dette: nessuno di Iv ha mai parlato di inviare truppe in Ucraina. Il risultato e' che la credibilità' vantata da lei a livello internazionale e' anche quella un'invenzione".