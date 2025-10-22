Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Meloni replica: "Io come gollum?!", Faraone fa una figuraccia

di
Libero logo
mercoledì 22 ottobre 2025
Meloni replica: "Io come gollum?!", Faraone fa una figuraccia

2' di lettura

Altro giro, altro attacco a Giorgia Meloni. "Tra i vari personaggi del 'Signore degli anelli' che tanto la appassiona, Giorgia Meloni pare riconoscersi sempre più in Gollum: sembra vittima di uno sdoppiamento di personalità in cui dimentica costantemente quello che fa rispetto a quello che ha detto in passato". Parole e musica di Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva, nel corso della discussione generale, nell'Aula della Camera, sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo.

"Rispetto a quanto detto dal nostro collega Enrico Borghi su Big tech, ha completamente o rimosso o ribaltato la verità - ha aggiunto il deputato -. La invitiamo ad andare su Youtube e rivedersi mentre si scagliava contro il fatto che non fossero tassate. Da quando ha deciso di non pestare i piedi a Donald Trump, la questione e' sparita dai radar. Perché banche e assicurazioni si' e Big tech no? E dai radar sono spariti anche i 16 miliardi di danni provocati all'Italia dai dazi e l'aumento della spesa militare, entrambi imposti da Trump. Pure sull'Ucraina ha messo in bocca al collega Borghi parole mai dette: nessuno di Iv ha mai parlato di inviare truppe in Ucraina. Il risultato e' che la credibilità' vantata da lei a livello internazionale e' anche quella un'invenzione".

La risposta di Giorgia Meloni non si è fatta attendere ed è arrivata nel suo discorso a Montecitorio: "Onorevole Faraone, lei - ha detto la premier nel suo intervento alla Camera rivolgendosi all'esponente di Italia viva - con il suo solito garbo mi ha paragonata Gollum ma temo non abbia letto 'Il signore degli anelli'. Gollum e' la metafora di chi non riesce a fare a meno del potere. Io per mantenere il potere non saro' mai disposta a fare quello che ho visto far ai miei predecessori". 

Giorgia Meloni durissima contro la M5s Maiorino: "Ma avete ristrutturato i castelli..."

"La senatrice Maiorino diceva che non abbiamo fatto abbastanza per le forze dell'ordine. La legge di bilancio v...

Meloni inchioda la grillina Maiorino: "Libertà di stampa? Non ricordo mobilitazioni per Capezzone o Sallusti"

La replica Elly Schlein insulta Giorgia Meloni e governo: "Fatevi aiutare"

Alla Camera Giuseppe Conte farnetica in Aula: "Meloni non rida, prenda appunti. Cosa si vanta?"

tag
giorgia meloni
davide faraone

Meloni inchioda la grillina Maiorino: "Libertà di stampa? Non ricordo mobilitazioni per Capezzone o Sallusti"

La replica Elly Schlein insulta Giorgia Meloni e governo: "Fatevi aiutare"

Alla Camera Giuseppe Conte farnetica in Aula: "Meloni non rida, prenda appunti. Cosa si vanta?"

ti potrebbero interessare

621x401

Meloni inchioda la grillina Maiorino: "Libertà di stampa? Non ricordo mobilitazioni per Capezzone o Sallusti"

4065x2710

Elly Schlein insulta Giorgia Meloni e governo: "Fatevi aiutare"

4232x2821

Giuseppe Conte farnetica in Aula: "Meloni non rida, prenda appunti. Cosa si vanta?"

3072x2215

Meloni, lezione a Schlein e sinistra: "Non vi aiuterà a governare sulle macerie"