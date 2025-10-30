Sondaggio Supermedia, FdI sopra il 30% e Pd in caduta libera: la sentenza

Questa settimana la Supermedia conferma il periodo positivo per il centrodestra, con FdI nettamente sopra il 30% e Forza Italia che dopo qualche mese torna a salire sopra il 9% , rimettendo un po' di 'luce' tra se' e la Lega (8,5%). Nel complesso, la coalizione di maggioranza vale il 49%, una quota toccata pochissime altre volte in questa legislatura, e sulla quale il 'campo largo' (Pd, M5s, Avs e Italia Viva) accusa oggi un distacco di oltre 4 punti (44,9%).

La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 16 al 29 ottobre, è stata effettuata il giorno 30 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerazioni sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 23 ottobre), Only Numbers (28 ottobre), SWG (20 e 27 ottobre), e Tecnè (17 e 24 ottobre).