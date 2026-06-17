Monica Poli, "Lady Pickpocket nel gruppo misto": la pista Vannacci, cosa trapela

Anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, per il giornale di Marco Travaglio non è escluso un passaggio in FN: "Le sirene di Futuro Nazionale di Vannacci , che ha già strappato consiglieri regionali, deputati e senatori, fanno paura", scrive Leonard Bison sul quotidiano.

"Lady pickpocket" lascia la Lega : si tratta di Monica Poli, nota ai più per i video e le denunce contro i borseggiatori sempre più presenti nel centro storico di Venezia. Quest'ultima è stata eletta con il Carroccio alle comunali con oltre 600 preferenze, ma è rimasta a mani vuote al momento delle nomine in giunta. Cosa per cui, come si legge sul Fatto Quotidiano, si sarebbe particolarmente risentita. Di qui la decisione, insieme all'altro consigliere eletto con la Lega, Giovanni Giusto, di passare al Gruppo misto senza però far venir meno il sostegno al sindaco Simone Venturini .

“Per il nostro movimento siamo invisibili. Abbiamo portato alla Lega il 30% delle preferenze. Ho ricevuto solo una chiamata, un messaggio Whatsapp. Io mi sono sentito umiliato e così la collega Poli", ha commentato Giusto. Che ha spiegato anche come la critica sia rivolta solo al partito e non al sindaco Venturini. Nessun commento, per ora, né dalla Lega di Venezia né dal primo cittadino.