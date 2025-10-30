Libero logo
Giorgia Meloni, Marco Minniti fa impazzire la sinistra: "Deve dirsi soddisfatta"

di
giovedì 30 ottobre 2025
1' di lettura

Anche a sinistra si sono resi conto della bontà dell'operato di Giorgia Meloni. Marco Minniti, ex ministro degli Interni del governo Gentiloni, ha elogiato la leader di Fratelli di Italia. E in particolare, una sua scelta durante uno dei periodi più difficili del nostro recente passato politico, economico e sociale: la pandemia e la formazione dell'esecutivo guidato da Mario Draghi.

"Giorgia Meloni penso che possa essere soddisfatta - ha detto ospite ai microfoni di Radio Atreju -. Se io fossi in lei sarei soddisfatto, diciamo... non posso giudicare. Perché, tra virgolette, lei ha rappresentato un elemento molto forte nel nostro Paese. Non era scontato che questo avvenisse. E se posso dire qual è stato l'elemento politicamente rilevante, senza discutere della qualità del governo Draghi, è stata nel momento in cui lei ha tenuto Fratelli d'Italia fuori da quel governo".

E ancora: "Non era semplice perché la spinta fortissima era perché tutti potessero partecipare. Lei lì ha dimostrato appunto una capacità di leadership e una forza da outsider. Anche a lei un grande in bocca al lupo per evidenti ragioni perché penso che un in bocca al lupo a lei sia in questo modo anche un in bocca al lupo al nostro Paese". 

