Sondaggio-Mentana, Fdi vola e fa il vuoto: dove sono ora Pd e 5s

Il consenso per Fratelli d'Italia continua a crescere. Secondo l'ultima rilevazione di Swg per Tg La7, il partito di Giorgia Meloni tocca quota 31,4 per cento guadagnando lo 0,2 per cento in sette giorni. A quanto pare la manovra tanto criticata dalla sinistra è piaciuta agli elettori di Fdi. Ma non solo: la campagna per la riforma della Giustizia e il coro di "no" in vista del referendum da parte della sinistra non ha scalffito il consenso di Fdi. In seconda posizione c'è il Pd ancora in calo. A quota 21,9 per cento perde uno 0,1 in una settimana.

Gli attacchi di Schlein a Meloni non hanno fatto crescere i consensi per il Pd. Ma non finisce qui. Anche il Movimento Cinque Stelle è in picchiata con una flessione dello 0,2 per cento. I Cinque Stelle ora sono al 12,6 per cento. La Lega resta stabile all'8,2 per cento. Forza Italia stabile all'8 per cento con una flessione dello 0,1. In calo anche Verdi e Sinistra: il partito di Bonelli e Fratoianni è al 6,6 per cento con una flessione dello 0,2 per cento. Resta fermo al 3,1 per cento Azione di Carlo Calenda.