Augusto Barbera spiazza la sinistra: "Riforma della Giustizia inevitabile"

La separazione delle carriere e il sorteggio del Csm non piegheranno i pm alla politica, ma anzi serviranno a difendere la Costituzione. È questo, in sintesi, il ragionamento riformista che arriva da sinistra, come sostiene Augusto Barbera su Il Foglio. Barbera, professore emerito di diritto costituzionale all'Università di Bologna, è stato Ministro per i rapporti con il Parlamento nel governo Ciampi ed ha presieduto anche la Corte Costituzionale.



Barbera ricorda che “la riforma della giustizia di cui stiamo parlando è una riforma liberale divenuta inevitabile dopo la così detta riforma Vassalli (la legge delega n. 81 del 1987)” che introdusse il sistema accusatorio, superando il vecchio codice autoritario. Da lì, “inevitabile conseguenza la separazione delle funzioni e delle carriere”, ma il percorso fu frenato da “emergenze” e “giustizialismi”. La storia, scrive, è chiara: la Corte costituzionale nel 1998, con la “Sentenza Neppi Modona”, frenò la spinta accusatoria; l’anno dopo arrivò l’articolo 111 sul “giusto processo” e sul giudice “terzo ed imparziale”. Poi la politica, come sempre, rovinò tutto. “Prima Craxi e poi Berlusconi”, spiega Barbera, usarono la bandiera della riforma per difendere se stessi, spingendo gli altri partiti a chiudersi nel no. Oggi il rischio è lo stesso: “Chi è a favore dell’attuale maggioranza voterà ‘Sì’, chi è contro voterà ‘No’”.