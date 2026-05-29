Tiziana Siciliano, la pm che dopo aver bloccato Milano si candida in Comune

Nel mirino dei magistrati la gestione del sistema del mattone, ricorrendo ad semplificazione estrema, con cantieri bloccati e famiglie rimaste senza casa, appese ad un filo inesistente, mancando soluzioni giuridiche e politiche. E qui il gioco si fa duro. Durissimo, a dire il vero. Tiziana Siciliano, da poco in pensione, era la procuratrice aggiunta che ha coordinato l’inchiesta sull’urbanistica milanese, che ha travolto assessori e manager del settore, indagando lo stesso sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, Nel mirino della procura di Milano, tanto per offrire una fotografia completa della situazione, c’è anche la vendita dello stadio di San Siro, ceduto da palazzo Marino ai due club milanesi, Milan e Inter.

Ma non solo: la Siciliano, nel corso della sua carriera togata, si è rifiutata di accusare Marco Cappato per il caso Dj Fabo, ottenendo l’assoluzione. Ed ha anche accusato Silvio Berlusconi nel Ruby Ter. Ieri, giorno d’udienza, è tornata a Palazzo di Giustizia, ma da spettatrice. «Voglio arrivare fino alla fine e convincermi che questa cosa ha avuto un inizio e poi una durata irragionevole, come accade per i processi in Italia, ma che finirà e che non sarà una cosa sospesa sulle nostre teste e che rimarrà sui nostri figli», ha spiegato ai cronisti l’ex procuratrice aggiunta. «Se non si cerca davvero di intervenire sul problema dei processi infiniti, perché questa è la prova di inefficienze di carattere amministrativo sulla giustizia, non di scarsa volontà o di scarsa capacità dei pubblici ministri o dei giudici», chiosa la Siciliano.