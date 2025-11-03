Sondaggio Youtrend, Meloni guadagna 5 punti in 3 mesi: il dato che fa esplodere M5s e sinistra

Rispetto all'ultima rilevazione dello scorso luglio, spiega la rilevazione, è cresciuto il numero di intervistati favorevoli alle modifiche costituzionali in tema di magistratura e separazione delle carriere apportate dalla Riforma Nordio approvata in quarta battuta in Senato la scorsa settimana: se in estate i favorevoli erano al 51% mentre i contrari erano al 49% , oggi il "sì" alla riforma si rafforza salendo al 56% (+5%, appunto), mentre il "no" cala al 44% (sempre -5%), con affluenza sostanzialmente stabile al 56 per cento.

La "data x" arriverà molto probabilmente tra marzo e aprile del prossimo anno e i giochi sono ancora da completare. Ma è significativo un dato, molto "politico": lo spostamento di una quota di elettori del Movimento 5 Stelle dal campo dei contrari a quello dei favorevoli. Spulciando i dati relativi agli elettori dei singoli partiti, infatti, si nota una compattezza granitica nel campo del centrodestra (favorevoli alla riforma sono il 95% degli elettori di Fratelli d'Italia, il 70% di quelli della Lega, l'85% di Forza Italia) mentre è clamorosamente più frastagliato il campo delle opposizioni. Se sono schierati con il "No" la stragrande maggioranza dei simpatizzanti del Pd (82%) e di Alleanza Verdi e Sinistra (un plebiscito bulgaro, il 98%), è come detto nel campo dei 5 Stelle che si segnalazioni "defezioni" di massa, con l'appena 56% di contrari.