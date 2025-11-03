Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina
Sinner

Sondaggio Youtrend, Meloni guadagna 5 punti in 3 mesi: il dato che fa esplodere M5s e sinistra

di Claudio Brigliadorilunedì 3 novembre 2025
Sondaggio Youtrend, Meloni guadagna 5 punti in 3 mesi: il dato che fa esplodere M5s e sinistra

2' di lettura

Cinque punti guadagnati in 3 mesi. L'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24 certifica il gradimento degli elettori italiani per la riforma della giustizia e il conseguente riflesso dell'opinione pubblica sul referendum dei prossimi mesi.

Rispetto all'ultima rilevazione dello scorso luglio, spiega la rilevazione, è cresciuto il numero di intervistati favorevoli alle modifiche costituzionali in tema di magistratura e separazione delle carriere apportate dalla Riforma Nordio approvata in quarta battuta in Senato la scorsa settimana: se in estate i favorevoli erano al 51% mentre i contrari erano al 49%, oggi il "sì" alla riforma si rafforza salendo al 56% (+5%, appunto), mentre il "no" cala al 44% (sempre -5%), con affluenza sostanzialmente stabile al 56 per cento.

Elly Schlein e il voto sulla giustizia: perché rischia di saltare

Che per il governo, anzi per qualunque governo e in qualsiasi momento, un referendum costituzionale confermativo rappres...

A tal proposito, il 48% degli intervistati da Youtrend spiega che andrà a votare al referendum mentre un altro 20% dice che lo farà "probabilmente". Gli indecisi sono il 16%, mentre un 9% è certo di non andare a votare. Quali conseguenze potrebbe avere il voto sul governo di Giorgia Meloni? Secondo il 39% la premier dovrebbe in ogni caso restare al suo posto, anche in caso di vittoria del "no", mentre il 37% crede che dovrebbe dimettersi, come accadde a Matteo Renzi nell'ultimo caso di referendum costituzionale, quello sulla riforma del Senato del dicembre 2016.

Arianna Meloni, il video-fake su Berlusconi e Giorgia: la denuncia di FdI

Il consenso di Fratelli d'Italia e la popolarità di Giorgia Meloni e governo non solo tengono, ma crescono, i...

La "data x" arriverà molto probabilmente tra marzo e aprile del prossimo anno e i giochi sono ancora da completare. Ma è significativo un dato, molto "politico": lo spostamento di una quota di elettori del Movimento 5 Stelle dal campo dei contrari a quello dei favorevoli. Spulciando i dati relativi agli elettori dei singoli partiti, infatti, si nota una compattezza granitica nel campo del centrodestra (favorevoli alla riforma sono il 95% degli elettori di Fratelli d'Italia, il 70% di quelli della Lega, l'85% di Forza Italia) mentre è clamorosamente più frastagliato il campo delle opposizioni. Se sono schierati con il "No" la stragrande maggioranza dei simpatizzanti del Pd (82%) e di Alleanza Verdi e Sinistra (un plebiscito bulgaro, il 98%), è come detto nel campo dei 5 Stelle che si segnalazioni "defezioni" di massa, con l'appena 56% di contrari.

Verso il voto Le toghe che considerano gli elettori una massa di fessi

Sul Nove Che tempo che fa, non c'è Greta? Come rimedia Fazio

A In Onda In Onda, rissa tra Di Pietro e Telese: "Non mi parli così"

tag
riforma della giustizia
referendum giustizia
giorgia meloni
carlo nordio
anm

Verso il voto Le toghe che considerano gli elettori una massa di fessi

Sul Nove Che tempo che fa, non c'è Greta? Come rimedia Fazio

A In Onda In Onda, rissa tra Di Pietro e Telese: "Non mi parli così"

ti potrebbero interessare

1400x933

Sfratti più veloci, Ilaria Salis: "Deriva pericolosa"

Redazione
1400x933

A sinistra c'è aria di sconfitta: parte il fuggi fuggi da Elly Schlein

Daniele Capezzone
1555x810

Conte, ora è contro gli sprechi dopo 200 miliardi buttati

Sandro Iacometti
2161x1329

Campania, come'è ridotto Fico: resa a De Luca, cosa sta succedendo

Elisa Calessi