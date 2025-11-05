Libero logo
di
mercoledì 5 novembre 2025
Elly Schlein pensa di aver vinto a New York: "Splendido Mamdani!"

"Splendida vittoria di Zohran Mamdani a New York! Con un messaggio chiaro contro il caro vita: per una città che tutte e tutti si possano permettere. Ha vinto con una campagna collettiva di centomila volontari contro i milionari che finanziavano i suoi avversari e una pesante campagna denigratoria guidata dallo stesso Trump. La sinistra torna a vincere con parole e programmi chiari su stipendi dignitosi, sanità davvero universale, sul diritto alla casa, sui trasporti e i nidi gratis per chi non ce la fa": la segretaria del Pd Elly Schlein si trova a festeggiare la vittoria della sinistra dopo l'elezione di Mamdani a sindaco di New York. Peccato solo che si parli sempre di una sinistra non guidata da lei. 

"Da tutta la comunità del Partito democratico congratulazioni al nuovo sindaco di New York! - ha proseguito la leader dem -. La politica della speranza vince sulla politica della paura che individua solo nemici e capri espiatori. Vincono anche le candidate democratiche Mikie Sherrill in New Jersey e Alice Spanberger in Virginia, vince il referendum del governatore democratico Newsom in California. Un bel risveglio negli Usa!". Il bel risveglio per i dem, però, è solo negli Usa, perché in Italia è un'altra la coalizione che continua a guadagnare consensi, quella del centrodestra guidata da Giorgia Meloni. 

