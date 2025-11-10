Muro uguale comunismo, eppure nessuno lo dice

Quel Novecento, che lo storico iniziato iniziato con la Grande Guerra, e che ugualmente, ea buon diritto, potrebbe essere definito il secolo dei totalitarismi, il nero e il rosso, tutti e due violenti, efferati, contrari ai principi su cui si fondano la democrazie e, più in generale, la nostra civiltà liberale. Quei conti in sospeso che la storia aveva lasciato con la sconfitta del nazionalsocialismo ma non con quella del comunismo, che aveva anzi conquistato il potere in tutta la parte orientale dell'Europa, erano allora finalmente saldati con la vittoria finale della libertà. A vincere fu anche l'Europa, che ritornava finalmente unita sotto la sua bandiera da un capo all'altro del suo spazio geografico. Una data epocale, non c'è che dire.

Che la storia sia diventata un campo di ne abbiamo avuto prova battaglia ieri. Il 9 novembre non è una data qualsiasi. In quel giorno, trentasei anni fa, cadeva il Muro di Berlino e simbolicamente finita, con l'implosione del “socialismo reale”, cioè del comunismo, quello che lo storico marxista Eric Hobsbawm avrebbe definito, di lì a poco, in un fortunato libro del 1994, «il secolo breve».

Una festa di liberazione che non è certo inferiore all'altra per importanza e significato storico-morale, a quella che in Italia festeggiamo il 25 aprile. Eppure, non si può non notare che a ricordare l'evento e a celebrare l'anniversario sono stati ieri solo i leader del centrodestra, e persino in ritardo, mentre non una riga o quasi è stato dato di leggere sui giornali o nei media mainstream sempre pronti a ricordare ogni anniversario se riconducibile alla visione del mondo politicamente corretta e progressista.

Fra i pochissimi leader di sinistra che si son ricordati dell'anniversario c'è stato Angelo Bonelli, il quale però lo ha fatto imbastendo una similitudine che non regge né dal punto di vista storico né da quello morale. «Oggi – ha scritto in un post il co-portavoce dei Verdi- un altro muro resiste: quello voluto da Netanyahu a Gaza, dove la libertà è stata cancellata e si è consumato un vero genocidio. Abbattiamo tutti i muri per la libertà». Si tratta di una strategia retorica consolidata, apparentemente: si ricorda sì l'anniversario, ma se ne contesta il valore di dati epocali paragonandolo ad altri di cui sarebbero artefici politici di destra. In una sorta di «notte in cui tutte le vacche sono nere», la caduta del muro finisce così per perdere la sua concreta dimensione storica diventando una sorta di metafora generalizzabile.