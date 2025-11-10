L'aria che tira, Rizzetto deride Landini: "Cosa si domandano gli italiani"

"Il Presidente del Consiglio sbaglia rispetto a quanto pronuncia? Questa è la domanda che si fanno anche milioni di italiani che tutti i giorni vanno a lavorare". Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia, interviene in collegamento con L'aria che tira su La7 e in un colpo solo zittisce David Parenzo, Mirella Serri e Maurizio Landini (in contumacia).
La polemica è quella innescata dalla premier Giorgia Meloni, che accusato la Cgil di organizzare scioperi sempre e solo di venerdì. "Non mi sembra urbano che la Presidente del Consiglio faccia dell'ironia sugli scioperi - ha attaccato la scrittrice -. Dovrebbe entrare nel merito, invece quest'ironia sembra proprio un modo per svicolare dal merito. Che lo sciopero sia fatto di venerdì o un altro giorno è irrilevante".
L'affondo di Meloni trova invece radice nel sentito e nel vissuto quotidiano degli italiani, secondo Rizzetto. "Se il garante stabilirà che lo sciopero è stato convocato in maniera corretta lo facessero pure, ci mancherebbe altro. Ma vorrei capire contro chi fa lo sciopero questa Cgil. Ho ascoltato di un Paese in rovina... I mercati stanno premiando l'operato del governo, lo spread è molto basso, gli investimenti sono ripresi, abbiamo messo a terra primi rispetto ad altri Paesi europei tutto il Pnrr. Il collegamento, assurdo, è quello con gli stipendi che sono bassi".
"Sono io il primo a dire che hanno bisogno di un rilancio - prosegue Rizzetto spostando poi il tiro -, ma la Cgil sciopera contro se stessa e contro rinnovi contrattuali a 5,20 euro all'ora che ha firmato la stessa Cgil?".
"Gli stipendi in questo Paese li alza la politica, Meloni o Rizzetto, o la contrattazione collettiva? Come mai il contratto sanità che porta in dote 180 euro in più la Cgil non lo ha firmato? Cerca veramente di dire che noi con un emendamento possiamo alzare i salari? I salari vengono aumentati dalla produttività delle aziende e dalla contrattazione collettiva, tanto è vero che mettiamo 2 miliardi nel rinnovo contrattuale".
