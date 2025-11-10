L'aria che tira, Rizzetto deride Landini: "Cosa si domandano gli italiani"

"Il Presidente del Consiglio sbaglia rispetto a quanto pronuncia? Questa è la domanda che si fanno anche milioni di italiani che tutti i giorni vanno a lavorare". Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia, interviene in collegamento con L'aria che tira su La7 e in un colpo solo zittisce David Parenzo, Mirella Serri e Maurizio Landini (in contumacia). La polemica è quella innescata dalla premier Giorgia Meloni, che accusato la Cgil di organizzare scioperi sempre e solo di venerdì. "Non mi sembra urbano che la Presidente del Consiglio faccia dell'ironia sugli scioperi - ha attaccato la scrittrice -. Dovrebbe entrare nel merito, invece quest'ironia sembra proprio un modo per svicolare dal merito. Che lo sciopero sia fatto di venerdì o un altro giorno è irrilevante".

L'affondo di Meloni trova invece radice nel sentito e nel vissuto quotidiano degli italiani, secondo Rizzetto. "Se il garante stabilirà che lo sciopero è stato convocato in maniera corretta lo facessero pure, ci mancherebbe altro. Ma vorrei capire contro chi fa lo sciopero questa Cgil. Ho ascoltato di un Paese in rovina... I mercati stanno premiando l'operato del governo, lo spread è molto basso, gli investimenti sono ripresi, abbiamo messo a terra primi rispetto ad altri Paesi europei tutto il Pnrr. Il collegamento, assurdo, è quello con gli stipendi che sono bassi".

"Sono io il primo a dire che hanno bisogno di un rilancio - prosegue Rizzetto spostando poi il tiro -, ma la Cgil sciopera contro se stessa e contro rinnovi contrattuali a 5,20 euro all'ora che ha firmato la stessa Cgil?".

