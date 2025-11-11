Ranucci, Donzelli attacca: "Che trattamento subisce chi tocca Report"

Il dibattito attorno al Garante della Privacy s’infiamma. Dopo l’ultima puntata di Report anche la politica ha alzato i decibel della polemica. Soprattutto l’opposizione, che per tutta la giornata di ieri ha inondato l’etere di dichiarazioni più o meno centrate. Tutti e tutte chiedono l’azzeramento del Garante perché, dicono, asservito al governo. Governo che però quando i Commissari sono stati nominati era all’opposizione. Cosa che la premier non ha mancato di far notare. E allora ecco servito un bel cortocircuito ne quale la sinistra sembra essersi infilata.

A finire nel mirino delle opposizioni sono le presunte commistioni tra i membri dell’authority e la politica che, dicono, Report avrebbe smascherato. A finire nel tritacarne è stato soprattutto Agostino Ghiglia, ex deputato di Alleanza nazionale, accusato, appunto, di essere vicino a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia. Ma come vengono eletti i quattro commissari?