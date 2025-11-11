L'ultimo delirio di Avs sugli affitti: "I comuni gestiscano le case private"

Ci mancava l’esproprio proletario delle case sfitte. La proposta è di Alleanza Verdi Sinistra, non a caso il partito che ha candidato lady occupazioni, Ilaria Salis, al Parlamento europeo. E a lanciarla è stato il deputato Marco Grimaldi. «Si dice spesso che affittare alle famiglie sia difficile, che addirittura alcuni proprietari preferiscano tenere l’immobile vuoto per timore della morosità» è la premessa. «Ebbene» dice Grimaldi, «chiediamo che siano i Comuni, tramite il sostegno di un fondo di garanzia dello Stato, a garantire l’affitto al privato: sarebbe una sorta di equo canone su base volontaria in cambio della gestione, tramite le agenzie comunali, di quell’immobile. Risultato: al privato arriverebbe un affitto fisso, e intanto una parte di quei sette milioni di abitazioni vuote sarebbe rimessa in circolo». Eccola dunque l’idea: far pagare allo Stato l’affitto, con l’ovvia conseguenza di incentivare i locatari a non pagare il canone. E quindi a costringere tutti i contribuenti a farsi carico degli affitti di chi fa il furbo e non paga.
«Quello che proponiamo» prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi «sono tassazioni più che agevolate per i proprietari che accettano di affittare a famiglie con Isee basso e addirittura azzerate se la gestione viene affidata al Comune». Questo perché, secondo Grimaldi, «l’emergenza abitativa è un dramma reale: abbiamo migliaia di alloggi vuoti e un governo, ossessionato dagli sfratti, che rifiuta di elaborare un piano casa. Servono soluzioni concrete e soprattutto immediate, perché non possiamo abbandonare le famiglie più fragili in strada». Poi Grimaldi si chiede stupito: «È un’ingerenza dello Stato nella gestione dei beni privati? Si chiede semplicemente di coinvolgere i privati nella gestione dell’emergenza abitativa perché, anche se la destra non lo vuole capire, tutti siamo responsabili di chi è in difficoltà».
Sul tema è intervenuto anche il deputato M5s Agostino Santillo. «Il dramma di una manovra che mai come quest’anno appare inconsistente e inutile da qualunque punto la si guardi, si acuisce se pensiamo all’emergenza abitativa che purtroppo interessa in Italia milioni di famiglie» sostiene Santillo. «Soprattutto nelle grandi città, il caro-affitti è un problema insormontabile, le sacche di speculazione si fanno sempre più marcate e l’housing sociale è al palo. Mentre il governo si arrovella nel dibattito sterile sulla cedolare secca degli affitti brevi, Meloni si guarda bene dal chiarire gli impicci vari che riguardano la sua di casa. E prima del piano Casa che il Paese attende come Godot, appronta un meccanismo si sfratti veloci che sa di specchietto per le allodole» aggiunge.
Secondo il deputato, «l’emergenza abitativa in Italia è strutturale, e non può essere affrontata con un approccio punitivo. Il nostro testo, nato dal lavoro fatto insieme a Pd e Avs, è incardinato in commissione: bisogna fare presto per arrivare a un piano Casa. Meloni, lo ricordiamo, ha prima definanziato il Fondo Nazionale per il sostegno al canone di locazione e a seguire quello per la morosità incolpevole. Nella Legge di Bilancio 2025 ci sono 560 milioni di euro stanziati, ma disponibili dal 2028: una presa in giro irricevibile. Di Piano per l’Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale il Centrodestra non parla mai, quando servirebbe un censimento degli immobili pubblici e privati inutilizzati».