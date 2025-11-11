Roberto Fico, la domanda che fa infuriare Giuseppe Conte: "Allora parli lei"

In Campania la sinistra è sicura di portare il risultato a casa. Ma quando ai loro leader vengono poste domande scomode vanno nel pallone. Un esempio? Giuseppe Conte, che può vantare di sostenere il candidato proveniente dal suo partito, il Movimento Cinque Stelle. All'ex avvocato del popolo è stato chiesto un commento sugli "impresentabili" nelle liste per la Campania. E lui si è scaldato subito.

"C'è qualche nome che va a contrastare i valori del Movimento?", ha chiesto una cronista. "Ma, diciamo che quei nomi che lei ipotizza che sono andati tutti a destra. Grazie a Dio", la replica del grillino. "Beh no", lo ha incalzato al giornalista. "Se li son presi, e noi gli facciamo i miglior auguri", ha insistito Conte. E poi, lo scatto d'ira: "Eh scusi, mi ha fatto una domanda. Se vuole, rispondo. Allora mi rifaccia la domanda e parla lei. E poi le rispondo io".