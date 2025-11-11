Roberto Fico, la domanda che fa infuriare Giuseppe Conte: "Allora parli lei"

In Campania la sinistra è sicura di portare il risultato a casa. Ma quando ai loro leader vengono poste domande scomode vanno nel pallone. Un esempio? Giuseppe Conte, che può vantare di sostenere il candidato proveniente dal suo partito, il Movimento Cinque Stelle. All'ex avvocato del popolo è stato chiesto un commento sugli "impresentabili" nelle liste per la Campania. E lui si è scaldato subito.
"C'è qualche nome che va a contrastare i valori del Movimento?", ha chiesto una cronista. "Ma, diciamo che quei nomi che lei ipotizza che sono andati tutti a destra. Grazie a Dio", la replica del grillino. "Beh no", lo ha incalzato al giornalista. "Se li son presi, e noi gli facciamo i miglior auguri", ha insistito Conte. E poi, lo scatto d'ira: "Eh scusi, mi ha fatto una domanda. Se vuole, rispondo. Allora mi rifaccia la domanda e parla lei. E poi le rispondo io".
Secondo tentativo: "Le dicevo che ci sono dei nomi anche nelle liste in appoggio a Fico. Violano i vostri valori?". Risposta: "Perfetto. Le sto dicendo che i nomi impresentabili sono andati tutti a destra. Se li sono presi e noi volentieri li abbiamo ceduti. Nel momento stesso in cui dall'inizio abbiamo detto che Fico avrebbe salvaguardato il Movimento Cinque Stelle, ovviamente per quanto riguarda i candidati, un livello per quanto riguarda la legalità, l'etica pubblica, assolutamente significativo. Hanno scelto un'altra strada e questo ci ha facilitato molto il compito, grazie".