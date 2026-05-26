Simone Venturini e Kimi Antonelli, il segreto della nuova star del centrodestra

Come il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli nella Formula 1, anche Simone Venturini, 38 anni, ha stupito tutti diventando il nuovo sindaco di Venezia al primo turno. Il centrosinistra non l’aveva calcolato: lo considerava troppo misurato, troppo educato, con il suo linguaggio pacato, l’approccio post-ideologico e l’aria da ex-scout abituato a organizzare campi estivi in parrocchia. Sneakers ai piedi e stile giovanile, sembrava un ostacolo facilmente sormontabile per Andrea Martella.
Invece Venturini, definito il “democristiano” delfino di Luigi Brugnaro, ha sbaragliato ogni pronostico. Laureato in legge, in Consiglio comunale da 22 anni, ex Udc e per anni assessore chiave (Sviluppo economico, Lavoro, Coesione sociale e Turismo), ha trionfato soprattutto grazie alla sua lista civica personale, superando nettamente la coalizione di centrosinistra.Il parallelo con Kimi Antonelli è fortissimo e voluto. Come il bolognese, ricorda ilGiornale, è passato da outsider a protagonista abituale dei podi in Formula 1 nonostante la giovane età, Venturini ha tagliato traguardi importanti in anticipo.
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A 38 anni siede già sullo scranno più alto di Ca’ Loredan, conquistando Venezia con uno stile diverso dai toni aggressivi della politica contemporanea.Venturini guarda proprio ad Antonelli come fonte d’ispirazione: un altro giovane italiano capace di rompere gli schemi, di arrivare dove pochi lo aspettavano e di trasformarsi rapidamente da promessa in punto di riferimento. Quella di ieri per Venturini non è solo una vittoria elettorale: è l’inizio di un percorso che, sulle orme di Kimi Antonelli, potrebbe portarlo a diventare un habitué dei grandi palcoscenici.