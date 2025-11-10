Libero logo
Roberto Fico, la foto che scatena la rivolta del M5s: "Cosa siamo diventati"

di Andrea Carrabinolunedì 10 novembre 2025
2' di lettura

Dalle Stelle alla casta. La storia politica di Roberto Fico potrebbe essere tratta da un film di Checco Zalone. Tra i più puri grillini della prima ora - i "vaffa", le liste di prescrizione dei giornalisti, la lotta al nemico Pd -, l'ex governatore della Campania è diventato il candidato del centrosinistra per succedere a Vincenzo De Luca alla guida della Campania, con il sostegno anche dei dem. Tutto e il contrario di tutto, quindi. Nel solco tracciato da Giuseppe Conte, capace di essere il premier che firmò i decreti sicurezza di Salvini a quello che ambisce a diventare il leader del campo largo. 

Un lieto fine? Macché. Dentro il Movimento Cinque Stelle emergono già i primi mal di pancia. Come riferisce il Corriere della Sera, a suscitare lo sdegno a Cinque Stelle è stata la foto che ritrae Giuseppe Conte, Roberto Fico e Clemente Mastella. Tutti insieme appassionatamente, come se fossimo ancora nel pieno della Prima Repubblica. Da qui lo sconcerto di molti attivisti e parlamentari grillini: "È la sintesi di quello che siamo diventati". "Siamo nati sui valori, non sulle persone", la replica di Giuseppi.

Eppure, Roberto Fico è considerato il più democristiano dei grillini. Almeno questo è il pensiero di Clemente Mastella che non ha avuto la minima esitazione per sostenere la sua candidatura: "Roberto Fico è - come ho detto - il più democristiano dei Cinque Stelle: con lui e con Manfredi un asse politico solido che deve tradursi e si tradurrà in alleanze anche negli appuntamenti locali".

Roberto Fico, campagna da brividi in Campania: sale vuote, comizi e indagati in lista

