Sondaggio-Ghisleri, un clamoroso tonfo a sinistra: cambiano gli scenari

Non si arresta la crescita di Fratelli d'Italia. L'ultimo successo è quello riportato dal sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per Porta a Porta. La rilevazione di Only Numbers parla chiaro: FdI guadagna mezzo punto rispetto alla rilevazione dello scorso 27 ottobre e si attesta al 30,1 per cento. A seguire il Partito democratico. Anche se i dem si piazzano al 22,2 con un +0,5, la distanza dal partito di Giorgia Meloni è siderale (quasi 8 punti percentuali). Terzo posto per il Movimento 5 Stelle. Anche i grillini di Giuseppe Conte crescono. Più nel dettaglio il balzo è dello 0,2 per cento, attestandosi all'11,8 per cento.

E ancora, c'è Forza Italia al 9,4 per cento che cede lo 0,1, mentre la Lega all’8,5 perde lo 0,2. Prosegue la discesa Alleanza Verdi e Sinistra che si ferma al 6,5 (- 0,3 per cento). Tra i partiti minori: Azione è al 2,9 (-0,4), Italia Viva al 2,6 (-0,1). Infine +Europa stabile al 2,0 per cento, come Noi Moderati allo 0,7. A conti fatti il centrodestra conquista il 48,7 per cento (+0,2), mentre il centrosinistra è al 30,7 (+0,2). E il campo largo? L'insieme di tutte le forze di centrosinistra si aggiudica il 45,1 per cento e guadagna lo 0,3. Gli astenuti-indecisi si attestano al 47,4 (in calo del 1,6 rispetto all’ultima rilevazione).