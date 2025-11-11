Sondaggio-Ghisleri, un clamoroso tonfo a sinistra: cambiano gli scenari

Non si arresta la crescita di Fratelli d'Italia. L'ultimo successo è quello riportato dal sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per Porta a Porta. La rilevazione di Only Numbers parla chiaro: FdI guadagna mezzo punto rispetto alla rilevazione dello scorso 27 ottobre e si attesta al 30,1 per cento. A seguire il Partito democratico. Anche se i dem si piazzano al 22,2 con un +0,5, la distanza dal partito di Giorgia Meloni è siderale (quasi 8 punti percentuali). Terzo posto per il Movimento 5 Stelle. Anche i grillini di Giuseppe Conte crescono. Più nel dettaglio il balzo è dello 0,2 per cento, attestandosi all'11,8 per cento.
E ancora, c'è Forza Italia al 9,4 per cento che cede lo 0,1, mentre la Lega all’8,5 perde lo 0,2. Prosegue la discesa Alleanza Verdi e Sinistra che si ferma al 6,5 (- 0,3 per cento). Tra i partiti minori: Azione è al 2,9 (-0,4), Italia Viva al 2,6 (-0,1). Infine +Europa stabile al 2,0 per cento, come Noi Moderati allo 0,7. A conti fatti il centrodestra conquista il 48,7 per cento (+0,2), mentre il centrosinistra è al 30,7 (+0,2). E il campo largo? L'insieme di tutte le forze di centrosinistra si aggiudica il 45,1 per cento e guadagna lo 0,3. Gli astenuti-indecisi si attestano al 47,4 (in calo del 1,6 rispetto all’ultima rilevazione).
Solo poche ore prima, sempre la società di Alessandra Ghisleri aveva reso pubblico un sondaggio sulla giustizia. E, ancora una volta, l'esito sorrideva all'esecutivo. Il motivo? Il "Sì" al referendum sulla giustizia supera di dieci punti quello dei contrari: 38,9 contro 28,9 per cento.