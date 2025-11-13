Libero logo
Sondaggio supermedia, il dato sul referendum è clamoroso: ecco le cifre

di
giovedì 13 novembre 2025
1' di lettura

Anche quella di oggi, giovedì 12 novembre, è una Supermedia molto "robusta'" essendo basata su parecchie rilevazioni. Il quadro è ancora una volta molto stabile, ma si segnala un lieve calo per Fratelli d'Italia, che resta comunque sopra il 30%, e per la Lega e Partito democratico, mentre riguadagna qualcosa Movimento Cinque Stelle, tra i pochi a salire. Questa settimana viene poi introdotta una nuova misurazione, quella legata alle intenzioni di voto al referendum confermativo della riforma costituzionale in materia di giustizia. Il dato di partenza vede il Sì in testa con il 56,1%, con 12,2 punti di vantaggio sul No. In effetti, è un dato che va in tendenda con la rilevazione effettuata da Only Numbers. Come ha spiegato Alessandra Ghisleri sulla Stampa, il fronte del “Sì” (38,9%) supera ampiamente quello del “No” (28,9%) di dieci punti percentuali.

Tornando invece alla supermedia, ecco nel dettaglio, la Supermedia Liste: Fratelli d'Italia 30,1 (-0,4) Partito democratico 21,7 (-0,1) Movimento Cinque Stelle 12,6 (+0,4) Forza Italia 9,2 (=) Lega 8,1 (-0,4) Alleanza Verdi e Sinistra 6,4 (-0,2) Azione 3,4 (+0,1) Italia Viva 2,4 (-0,1) +Europa 1,7 (-0,1) Noi Moderati 1,0 (+0,2)* non rilevato da Tecnè. 

Questa la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 48,4 (-0,6) Centrosinistra 29,8 (-0,4) M5S 12,6 (+0,4) Terzo Polo 5,8 (+0,1) Altri 3,4 (+0,5). Questa, invece, la Supermedia Referendum: Sì 56,1 No 43,9 (Stima affluenza: 58,0). Le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (30 ottobre 2025).

