Fico si difende: "La mia barca è regolare"

Nuovo capitolo su Roberto Fico, il candidato del centrosinistra per le Regionali campane del 23-24 novembre. Stasera, a Far West, l’ex presidente della Camera parla della vicenda dell’ormai famoso “gozzo”. «Ho un gozzo e qual è il problema? L’ho comprato ad aprile 2024 quindi non è soggetto a dichiarazione», spiega il grillino. «L’ho ormeggiato sempre e solo nei posti assolutamente legali e il porto di Nisida non è un posto illegale ed è tutto dichiarato e tutto scritto, ci sono tutti i documenti», assicura. Ce lo ricordiamo tutti mentre andava a Montecitorio con l’autobus per fare “quello del popolo”.

E ora? «Chi va con l’autobus non può andare in barca e chi ha una macchina può andare? È una questione stupida, non è una questione di immagine. E se non ci sono problemi non c’è niente da parlare». Il “gozzo” in questione si chiama “Paprika”, è lungo 34 metri, conta quattro posti letto e nuovo costerebbe circa 500mila euro (usato, in ogni caso, non meno di 150mila). Le ombre sono sull’ormeggio. A Nisida, disabitata isola flegrea, nell’area di pertinenza del circolo sportivo dell’Aeronautica militare. Alcune personalità selezionate, non solo militari ma anche civili che però ricoprono particolari e delicati incarichi istituzionali, possono avvalersi dell’ormeggio per motivi di sicurezza.