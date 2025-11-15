Fico e la barca, M5s contro Sottile e Far West: "Propaganda di destra su Rai 3"

"Il partito che governa il paese sta facendo una campagna elettorale su una barca, regolarmente acquistata e ormeggiata. Già questo dovrebbe far riflettere sull'affanno in cui sono". Così Roberto Fico, ex presidente della Camera del Movimento 5 Stelle e candidato governatore alle elezioni regionali della Campania, ha commentato, in una intervista al Quotidiano nazionale, le polemiche sulla sua barca, un gozzo nominato "Paprika" che secondo un esposto di Fratelli d'Italia sarebbe stato noleggiato abusivamente nell'area militare di Nisida. Il grillino aveva smentito, ma ora a tenere banco è un'altra polemica incrociata, quella con Salvo Sottile, conduttore di Far West, programma di approfondimento del venerdì sera di Rai 3.

Nell'ultima puntata Sottile ha puntato i riflettori proprio sul caso della barca di Fico scatenando le ire dei 5 Stelle. "Far West - denuncia una nota degli esponenti grillini in Commissione Vigilanza - si è resa protagonista di una violazione palese della par condicio. Presenteremo immediatamente una interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai. Il servizio su Roberto Fico non è stato in alcun modo inchiesta giornalistica, ma un copia-incolla di propaganda di destra, con giornalisti e politici schierati pronti a ripetere a pappagallo la narrativa voluta. E poi il commento finale del conduttore, a segnalare uno squilibrio ancora più forte. Ancora una volta Salvo Sottile ha dimostrato di usare il servizio pubblico come megafono per operazioni degradanti per il giornalismo. La Rai deve rendere conto di questo spettacolo indegno e noi non resteremo in silenzio".

