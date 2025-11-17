Daniele Capezzone: "Il ragionamento malizioso di Conte, cosa può accadere in un anno"

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui principali quotidiani nazionali. E si sofferma soprattutto su un'intervista di Giuseppe Conte a Il Domani in cui il leader 5s prende tempo su tutto: sul candidato premier, sulla coalizione. Insomma un modo per smarcarsi dalla Schlein: "L'ex premier, questo il sospetto malizioso, non sa come ci arriverà Elly tra un anno. Lui è sicuro di esserci...". Qui di seguito la clip completa
