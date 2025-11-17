Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Daniele Capezzone: "Il ragionamento malizioso di Conte, cosa può accadere in un anno"

lunedì 17 novembre 2025
Daniele Capezzone: "Il ragionamento malizioso di Conte, cosa può accadere in un anno"

1' di lettura

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui principali quotidiani nazionali. E si sofferma soprattutto su un'intervista di Giuseppe Conte a Il Domani in cui il leader 5s prende tempo su tutto: sul candidato premier, sulla coalizione. Insomma un modo per smarcarsi dalla Schlein: "L'ex premier, questo il sospetto malizioso, non sa come ci arriverà Elly tra un anno. Lui è sicuro di esserci...". Qui di seguito la clip completa

tag
daniele capezzone

Capezzone: "La demolizione soft della Schlein, ed Elly reagisce così"

Nuova vergogna alla Sapienza Pro-Pal da ridere: parlano di squadrismo e vogliono censurare il libro di Capezzone

Occhio al caffè Daniele Capezzone: "Ecco la raffica di balle che ci sono questa mattina", sinistra travolta

ti potrebbero interessare

Piantedosi smaschera il Pd: "Per i migranti vi va bene"

Piantedosi smaschera il Pd: "Per i migranti vi va bene"

B.B.
Fico sale sul gozzo e fa lo show anti-FdI: travolto dalle critiche

Fico sale sul gozzo e fa lo show anti-FdI: travolto dalle critiche

Fico, ora i grillini inventano per lui il bavaglio televisivo selettivo

Fico, ora i grillini inventano per lui il bavaglio televisivo selettivo

Daniele Capezzone
Pd, la Campania dem dà i numeri sulle ecoballe: scandalo prima del voto

Pd, la Campania dem dà i numeri sulle ecoballe: scandalo prima del voto

Simone Di Meo