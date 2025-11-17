Elly Schlein, scopre che c'è un problema sicurezza dopo anni di negazionismo

Il grande e compianto Antonio Martino, maestro di liberalismo, era anche campione di ironia, e amava ripetere che «i politici vedono la luce solo quando sentono il calore». Poi naturalmente, essendo un vero gentleman, evitava di precisare dove quel calore dovesse essere esattamente percepito per favorire l’improvvisa illuminazione. Com’è come non è, un po’ di luce l’ha metaforicamente vista anche Elly Schlein lo scorso weekend: ce ne informano le amorevoli cronache di Stampa e Repubblica. E in che senso, direte voi? Nel senso che, per la prima volta, la segretaria del Pd ha affermato che la sinistra deve porsi il problema della sicurezza. Ma guarda! Che risveglio! Che pensata brillante!

Saranno stati i sondaggi cupi; sarà stata la recente sortita (proprio su Libero) di Chiara Appendino, poi seguita (o forse inseguita) pure da Giuseppe Conte; sarà stato l’imprevedibile incontro (può succedere) con un elettore, una persona reale, entità sempre più lontana e inafferrabile per i protagonisti della sinistra. Non sappiamo quale sia la causa di questa uscita: sta di fatto che per la prima volta da anni, da quelle parti, si sente una parola diversa su questo tema. E allora c’è da rallegrarsi? Mica tanto: semmai c’è da sentirsi presi in giro. Nel senso che la sortita di Elly avrebbe sostanza se fosse accompagnata, da oggi in poi, da una ferocissima autocritica su tutto ciò che lei e i suoi compagni vanno sostenendo da anni.