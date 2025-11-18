Roberto Fico, l'ex brigatista che "recluta gente per i suoi comizi". La furia di FdI

A tifare per Roberto Fico? Anche un ex brigatista. Tutto vero. Sulla sua pagina Facebook Pasquale Aprea si è mobilitato per il candidato di centrosinistra alle Regionali in Campania. L'uomo, protagonista degli anni di piombo e condannato per il sequestro dell’ex assessore Dc Ciro Cirillo, reclutava seguaci così: "Oggi arriva Fico, cerchiamo di essere in tanti", scriveva qualche giorno fa l'ex brigatista.

Eppure, nonostante la presenza di un ex brigatista a favore di Fico, nessuno - né il candidato né i dirigenti presenti all'evento - ha ritenuto doveroso prendere le distanze o anche solo di chiarire la posizione. Ben più attento il partito di Giorgia Meloni. Il post di Aprea non è passato inosservato a Fratelli d'Italia. "A sinistra, in campagna elettorale - e non solo - tutto fa brodo. Anche riabilitare un ex brigatista per reclutare gente ai comizi". Poi la giusta osservazione: "Immaginate se fosse accaduto qualcosa di simile a destra: avrebbero scomodato l’intero apparato mediatico per montare uno scandalo nazionale. L’impunità morale della sinistra è finita. Pd e M5S, prendete le distanze e vergognatevi per le acrobazie elettorali del vostro candidato".