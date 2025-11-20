Campania, Rotondi: "A sinistra voteranno per Cirielli", cambia tutto?

Mancano 72 ore al voto regionale in Campania e Gianfranco Rotondi, leader della Democrazia Cristiana fa il punto. Rotondi è sicuro dell’esito delle urne: “La sinistra campana voterà Cirielli. Non ha nulla a che spartire con l’antipolitica dei pentastellati. Mi sono sempre chiesto Amendola, Napolitano Chiaromonte e Bassolino cosa abbiano a che vedere con i grillini. Penso che tutta la sinistra campana rispetti più la storia di militanza di Cirielli che la lotteria vinta da Fico”, spiega in un'intervista al Tempo.

Quale il punto di forza di Cirielli? Rotondi spiega: “Nelle ultime ore l’attenzione si sposta degli schieramenti alle figure dei due candidati presidenti, e questo terreno favorisce certamente Edmondo Cirielli, supportato da liste meno competitive, ma accompagnato da una percezione di maggiore affidabilità”. Quanto al punto debole di Fico, invece, Rotondi chiarisce: “È la sua visione vetero-grillina, massimalista nelle politiche ambientali, nemica dell’impresa, della competenza, del liberalismo, valori profondamente radicati in una Napoli ormai diversa e lontana dallo stereotipo del mandolino”.

Quanto al riverbero nazionale tra Meloni e Schlein sull’esito delle urne in Campania, il leader Dc è cauto: “Entrambe si giocano tutto sulla legge elettorale, non sul numero delle regioni governate. Questa legge elettorale fu scritta per determinare un pareggio e una ‘maggioranza Ursula’. Tre anni fa Giorgia riuscì ad aggiudicarsi una maggioranza in ragione di circostanze irripetibili. Nessuno può vincere con questa legge elettorale, essa porta solo alla palude, che inghiottirebbe sia la premier che la legittima sfidante. Debbono fare come hanno saputo fare ieri sulla violenza alle donne: un accordo alla luce del sole per un nuovo bipolarismo”. Sulla querelle Bignami-Garofoli, invece, Rotondi pende per il primo: “Bignami ha ragione, ma il Quirinale è parte lesa nella vicenda. Garofani ha espresso opinioni politiche sue, in una situazione privata, ma un consigliere del Capo dello Stato non è mai solo, nemmeno quando è solo”.