Vertice maggioranza, banche e affitti brevi: cosa trapela

La legge di Bilancio è stata al centro del vertice di maggioranza che si è tenuto oggi a Palazzo Chigi e a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo e i presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza del Senato.

Durante l’incontro, proficuo e costruttivo, la maggioranza ha proseguito il lavoro sugli aggiustamenti alla manovra relativi anche ai temi oggetto di confronto negli ultimi giorni, tra cui gli affitti brevi, l’estensione dell’iperammortamento, il regime fiscale sui dividendi, l’ampliamento esenzione dell’Isee sulla prima casa e le misure per favorire l’emersione dell’oro da investimenti. Inoltre, sempre sulla manovra, alla luce delle proposte emerse e su cui il governo sta proseguendo l’attività di approfondimento, è stata prevista anche una riunione conclusiva per la prossima settimana.