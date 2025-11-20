Libero logo
Vertice maggioranza, banche e affitti brevi: cosa trapela

di
giovedì 20 novembre 2025
La legge di Bilancio è stata al centro del vertice di maggioranza che si è tenuto oggi a Palazzo Chigi e a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo e i presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza del Senato. 

Durante l’incontro, proficuo e costruttivo, la maggioranza ha proseguito il lavoro sugli aggiustamenti alla manovra relativi anche ai temi oggetto di confronto negli ultimi giorni, tra cui gli affitti brevi, l’estensione dell’iperammortamento, il regime fiscale sui dividendi, l’ampliamento esenzione dell’Isee sulla prima casa e le misure per favorire l’emersione dell’oro da investimenti. Inoltre, sempre sulla manovra, alla luce delle proposte emerse e su cui il governo sta proseguendo l’attività di approfondimento, è stata prevista anche una riunione conclusiva per la prossima settimana.

"Si è fatto il punto sugli affitti brevi, sulla tassazione dei dividendi, c'è stata una riflessione sulla casa e alla tassazione delle imprese, i dividendi, appunto", ha detto all'AdnKronos Maurizio Gasparri al termine del vertice di maggioranza. Per il capogruppo di Forza Italia al Senato, "il tema è quello di capire sulle coperture, come sottolineato dallo stesso Giorgetti. Ci siamo presi tempo, ora c'è la campagna elettorale e poi ci rivediamo". 

Secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, nel corso del vertice si sarebbe parlato anche di aumentare ulteriormente l'Irap sulle banche, ma solo per i grandi istituti di credito, salvaguardando quelli medio-piccoli. L'idea sarebbe quella di far pagare le banche uno 0,5% in più. Sugli affitti brevi, invece, si sarebbe parlato di ridurre la cedolare secca al 21% per chi ha fino a tre immobili. 

Redazione
