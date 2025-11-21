Libero logo
Campania, "trovate le differenze": la foto che umilia Fico

di
venerdì 21 novembre 2025
Una differenza importante tra le foto che immortalano gli eventi di chiusura della campagna elettorale di Edmondo Cirielli e Roberto Fico, candidati governatori in Campania rispettivamente del centrodestra e del centrosinistra. Ad accostare gli scatti è il viceministro Cirielli, che su Facebook scrive: "Trovate le differenze!". Nella prima immagine, quella che ritrae il pubblico andato a sentire Fico, si nota una platea piuttosto spoglia, con non pochi posti vuoti nelle ultime file. 

Tutt'altra cosa la foto che immortala invece l'evento a sostegno di Cirielli. I posti a sedere sono tutti occupati e la platea è piena. Nell'ultimo giorno di campagna elettorale prima del voto del 23 e 24 novembre, il viceministro ha detto che la sua sarà una "giunta al 50 per cento composta da donne, compresa la vicepresidente". "Se fossi un cittadino della Campania non affiderei le chiavi di casa, del mio negozio, della mia azienda a uno come Fico: significherebbe andare in fallimento", ha detto invece il leader della Lega Matteo Salvini. 

A fare il punto sulle prossime elezioni è stato anche il leader della Democrazia Cristiana Gianfranco Rotondi, che in un'intervista al Tempo si è detto sicuro dell’esito delle urne: “La sinistra campana voterà Cirielli. Non ha nulla a che spartire con l’antipolitica dei pentastellati. Mi sono sempre chiesto Amendola, Napolitano Chiaromonte e Bassolino cosa abbiano a che vedere con i grillini. Penso che tutta la sinistra campana rispetti più la storia di militanza di Cirielli che la lotteria vinta da Fico”.

campania
regionali
edmondo cirielli
roberto fico

