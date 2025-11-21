Paolo Mieli, la lezione a Garofani: "Zitti, ora..."

Chi è davvero Francesco Saverio Garofani? La risposta la dà Paolo Mieli, e non è di certo lusinghiera per il consigliere di Sergio Mattarella invischiato nel retroscena più velenoso della settimana. L'editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera interviene a 24 Mattino, nella rassegna stampa di Radio 24, e spiega senza mezzi termini: "Garofani non è un personaggio qualunque, è quello che in una cena pubblica avrebbe cominciato a straparlare sul fatto che ci vorrebbe uno scossone" contro il governo di Giorgia Meloni.

Ne è nato un polverone, con Fratelli d'Italia che ha protestato formalmente, la premier salita al Colle per chiarire con il Capo dello Stato e la sinistra che prima ha attaccato FdI e poi, visto che Garofani non ha affatto smentito le frasi a lui attribuite, ha pensato bene di minimizzare il tutto.