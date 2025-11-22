Otto e mezzo, "Meloni così ingenua?". E Giannini perde il controllo

"Giorgia Meloni se veramente volesse andare al Quirinale sarebbe così ingenua da attaccare Sergio Mattarella?". La domanda di Annalisa Terranova è tanto diretta quanto logica, eppure nello studio di Otto e mezzo, su La7, pur di attaccare la premier (sul caso Garofani, ma non solo) si scatena comunque la bagarre. Ospite di Lilli Gruber è anche Massimo Giannini, un habitué dei salottini televisivi tendenti al rosso. "Sì - annuisce l'editorialista di Repubblica -. Gli altri esponenti di Fratelli d'Italia, non lei direttamente, nel raccogliere la palese bufala...". La Terranova lo interrompe per porre una obiezione lapalissiana: "Gli altri esponenti di Fratelli d'Italia non è che si muovono senza dirle niente, se parlano del Quirinale".

"Infatti, io penso che lei ci sia dietro - prosegue senza fare una piega Giannini nel suo retroscena sempre più stile fantasy -. Però non per caso nel fare quella ricostruzione parlano di Scalfaro, di Napolitano. Cioè lì il tema è raccontare agli italiani il Quirinale come un luogo in cui si fanno giochi di palazzo, trame oscure, e quindi c'è bisogno di fare piazza pulita".

