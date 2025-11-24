Sondaggio Mentana: M5s precipita, salgono Fdi e Pd, tutti i numeri

Questa settimana, le intenzioni di voto fanno registrare lievi ma significative oscillazioni, come rilevato dal sondaggio SWG per TgLa7 del 24 novembre. Fratelli d'Italia consolida la sua leadership con un incremento dello 0,2%, raggiungendo percentuali che lo mantengono saldamente al vertice, intorno al 30%. Il Partito Democratico, sotto la guida di Elly Schlein, guadagna terreno con un +0,3%, attestandosi vicino al 22%, in un contesto di crescente attenzione alle regionali in corso. Anche l'Alleanza Verdi e Sinistra registra un modesto +0,1%, segnalando un lieve risveglio dell'elettorato progressista su temi ambientali e sociali

.Al contrario, il Movimento 5 Stelle, proprio mentre Conte fa festa a Napoli, accusa un calo dello 0,3%, scivolando verso l'11-12%, in linea con le difficoltà emerse nelle ultime consultazioni territoriali. Forza Italia e Lega perdono ciascuna lo 0,1%, con la prima stabile intorno al 9% e la seconda che fatica a superare l'8%, riflettendo tensioni interne alla maggioranza governativa. Tra i partiti minori, Azione sale dello 0,1% al 3,5%, mentre +Europa e Noi Moderati cedono lo 0,1% ciascuna. Stabili Italia Viva e le altre liste, con un 30% di indecisi che continua a pesare come un macigno sull'affluenza complessiva. Questi dati SWG si inseriscono in un quadro più ampio, confermato da sondaggi recenti che delineano una competizione serrata.

La Supermedia YouTrend del 21 novembre, ad esempio, mostra Fratelli d'Italia al 30,4% (+0,5% rispetto al 6 novembre), trainata da Giorgia Meloni, mentre il Pd tiene il 21,7% (+0,2%) e il M5S cala al 12,4% (-0,2%). Forza Italia invariata al 9,1%, Lega stabile all'8,2%, e AVS al 6,4% (+0,1%). Azione perde lo 0,2% al 3,3%, Italia Viva sale al 2,6% (+0,2%). Un altro rilievo Ipsos del 7 novembre, focalizzato sulle regionali in Puglia, Campania e Veneto (al voto il 23-24 novembre), conferma FdI al 30,1% (-0,4% dal 30 ottobre) e PD al 21,7% (-0,1%), con il M5S in rimonta al 12,6% (+0,4%) e Lega in frenata all'8,1% (-0,4%).