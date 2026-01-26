Il sondaggio di Mentana è una bomba: Fdi vola ancora, chi precipita

Secondo il sondaggio Swg realizzato per il Tg La7, il partito di Giorgia Meloni continua a dominare il palcoscenico della politica italiana. Guardando i dati, in sintesi Fratelli d'Italia e Partito Democratico registrano una crescita, mentre il Movimento 5 Stelle continua a perdere terreno. Fratelli d'Italia si conferma nettamente primo con un lieve aumento dello 0,1%, raggiungendo il 31,2%. Anche il Pd di Elly Schlein avanza, guadagnando lo 0,2% e attestandosi al 22,6%.
Prosegue invece il declino del M5S guidato da Giuseppe Conte, che perde lo 0,3% e scende al 12,1%. Forza Italia subisce un calo dello 0,2%, fermandosi all’8,2%. La Lega resta stabile all’8%. Avanza invece Alleanza Verdi e Sinistra, che sale dal 6,4% al 6,6%. Più distaccati gli altri partiti: Azione al 3%, Italia Viva al 2%, +Europa all’1,3% e Noi Moderati all’1,1%.Questi dati Swg mostrano un quadro in linea con le tendenze recenti: l’ultima Supermedia YouTrend/Agi (elaborata al 22 gennaio) indicava infatti Fratelli d’Italia al 30,0% (+0,4 rispetto a fine dicembre), Pd al 22,2% (+0,3), M5S al 12,3% in calo, Forza Italia all’8,6% e Lega all’8,2%. Il sondaggio Swg di questa sera conferma dunque il rafforzamento di FdI e Pd, con il centrodestra ancora dominante e il Movimento di Giuseppi in difficoltà.