"Domani" e "Fatto", delirio in prima pagina dopo le regionali: eccolo...

Festa grande sui giornali di opposizione: improvvisamente, senza che nessun italiano se ne sia accorto, pare sia caduto "il regime" di Giorgia Meloni. Sono bastate tre elezioni regionali con due vittorie (scontate) per accendere un entusiasmo trascinante in alcune delle redazioni che più hanno masticato amaro in questi ultimi anni.

La rassegna stampa post-voto in Veneto, Campania e Puglia regala delle sorprese surreali, quasi grottesche. Qualche quotidiano mantiene un giusto senso critico. Il Corriere della Sera parla di "Voto senza scosse", facendo riferimento proprio al fatto che l'esito era per certi versi già scritto: il Veneto resta al centrodestra, Campania e Puglia al centrosinistra. Per il Foglio "il vento non è cambiato". E il direttore Claudio Cerasa addirittura nota come in queste "regionali senza sorprese" con uno "status quo confermato", le "buone notizie" arrivano "più per il governo che per la sua alternativa"