Pd, Igor Taruffi confessa: "Non abbiamo mai governato vincendo alle urne"

Fermi tutti. Dal Partito democratico una voce fuori dal coro disintegra tutta la propaganda dem degli ultimi 15 anni, in una giornata nella quale la segretaria Elly Schlein esulta per la - fasulla - remuntada del campo largo sul centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche. Nel corso della consueta Maratona Mentana è intervenuto ai microfoni dell'inviato di La7 Igor Taruffi, il responsabile organizzazione del Nazareno. Insomma, non proprio un passante. Nel commentare l'esito delle Regionali in Puglia, Campania e Veneto, il dem si è lasciato andare a una piccola riflessione che riguarda proprio il centrosinistra. E che stona con la narrazione che i compagni ci hanno propinato in tutti questi anni.

"Il centrosinistra che arriva al governo vincendo le elezioni politiche, spero mi sia concesso di ricordarlo sommessamente, dalle nostre parti non è mai successo - ha spiegato ai telespettatori di Enrico Mentana -. Anche da quando c'è il Partito democratico, il centrosinistra non ha mai vinto le elezioni e non è mai andato a Palazzo Chigi o al governo attraverso il voto".