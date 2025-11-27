Sondaggio Youtrend, Elly Schlein non sarà candidata premier

Doccia gelata per Elly Schlein. Nonostante la segretaria del Pd si dice pronta a correre per le prossime primarie, gli ultimi sondaggi le remano contro. Per la rilevazione di Youtrend alle elezioni della coalizione di centrosinistra vincerebbe Giuseppe Conte, mentre la leader dem si piazzerebbe al secondo posto tallonata dalla sindaca di Genova Silvia Salis. Secondo il sondaggio, tra gli elettori M5S il 96 per cento sceglierebbe di votare Conte, mentre tra gli elettori Pd una percentuale più bassa (55) indicherebbe Schlein, il 29 invece voterebbe per la sindaca Salis e un 16 per cento per il leader del Movimento 5 Stelle.

Se la leader dem si dice a favore delle primarie, lo stesso non si può dire dei suoi "competitor". "Non sono contro le primarie ma nemmeno a favore. Ci sono tanti modi per decidere chi deve guidare un’eventuale coalizione", erano state le parole dell'ex premier al Foglio. E Silvia Salis non è stata da meno: "In linea teorica sono contraria alle primarie perché le trovo uno strumento che divide". Più convinta l'accoppiata Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli non ama il leaderismo, ma non chiude alle primarie. "Sono uno strumento interessante", ha liquidato il portavoce dei Verdi.